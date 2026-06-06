وزارة الداخلية قالت إن المدعو محمد بسام حساني "ثبت إجرامه ضمن فوج الطرماح التابع للمخابرات الجوية مشاركا في عمليات عسكرية بريفي حلب وحماة ومعارك مطار كويرس قبل انخراطه في صفوف ميليشيا حزب الله ونشاطه في تدمر والبادية السورية"..

سوريا.. القبض على متهم بارتكاب جرائم حرب خلال النظام المخلوع وزارة الداخلية قالت إن المدعو محمد بسام حساني "ثبت إجرامه ضمن فوج الطرماح التابع للمخابرات الجوية مشاركا في عمليات عسكرية بريفي حلب وحماة ومعارك مطار كويرس قبل انخراطه في صفوف ميليشيا حزب الله ونشاطه في تدمر والبادية السورية"..

ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلنت وزارة الداخلية السورية، السبت، القبض على المدعو محمد بسام حساني، لثبوت تورطه في ارتكاب "جرائم حرب" خلال فترة حكم النظام المخلوع، وانخراطه في مليشيات مسلحة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "قوى الأمن الداخلي تمكنت من إلقاء القبض على المدعو محمد بسام حساني، لثبوت تورطه في جرائم حرب، خلال فترة حكم النظام البائد".

وأضافت: "بدأ المذكور إجرامه ضمن فوج الطرماح التابع للمخابرات الجوية، مشاركا في عمليات عسكرية بريفي حلب (شمال) وحماة (وسط) ومعارك مطار كويرس (شمال)، قبل انخراطه في صفوف ميليشيا حزب الله (اللبناني) ونشاطه في تدمر (وسط) والبادية السورية".

وقالت الوزارة إنها سجلت بحق حساني "ملفات حافلة بالانتهاكات والجرائم".

وأوضحت أن "نظم الضبط اللازم بحقه وأحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة".

ولم يصدر أي تعليق فوري من "حزب الله" على ذلك.

ويأتي هذا عقب إعلان مماثل قبل ساعات، حيث أفاد قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب العميد غسان باكير لوكالة الأنباء السورية "سانا" بـ"إلقاء القبض على أحد عناصر ميليشيات النظام البائد (لم يذكر اسمه)، المتورط في سلسلة من الانتهاكات بحق المدنيين".

وأكد المسؤول الأمني السوري أن "يد العدالة ستطال كل من تورّط في سفك دماء المدنيين مهما حاول التخفي أو الإفلات من المحاسبة".

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون بقيادة أحمد الشرع من الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد (2000-2024).

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة عناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة الممتدة بين 2011 و2024.