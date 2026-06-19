رفيق أحمد كلثوم "انخرط في العمليات العسكرية منذ اندلاع الثورة"، وفق بيان لوزارة الداخلية..

سوريا.. القبض على لواء سابق شارك بمعارك ضد الثورة بعهد النظام المخلوع رفيق أحمد كلثوم "انخرط في العمليات العسكرية منذ اندلاع الثورة"، وفق بيان لوزارة الداخلية..

ليث الجنيدي/ الأناضول



أعلنت وزارة الداخلية السورية، الجمعة، القبض على لواء سابق شارك بهجمات عسكرية ضد الثورة في عهد النظام المخلوع.

وقالت الوزارة في بيان، إن "قوى الأمن الداخلي تمكنت من إلقاء القبض على اللواء السابق في قوات النظام البائد المدعو رفيق أحمد كلثوم".

وأشارت إلى أن ذلك جرى "في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري".

وأضافت: "تشير البيانات الموثقة إلى أن المذكور تدرج في الرتب العسكرية حتى نال رتبة لواء، وشغل عددا من المناصب القيادية الحساسة".

الوزارة قالت إن كلثوم "تولى عام 2011 منصب رئيس أركان اللواء 116 في إدارة الدفاع الجوي بـ(مدينة) القطيفة (في محافظة ريف دمشق بالجنوب)، قبل أن يتولى قيادة اللواء ذاته عام 2012".

وتابعت: "في عام 2016، كُلّف بقيادة الريف الشرقي لمنطقة سلمية (بريف محافظة حماة/وسط)، ثم رُقّي إلى رتبة لواء عام 2018 وتولى منصب قائد المنطقة الوسطى".

كما أكدت أن كلثوم "انخرط في العمليات العسكرية منذ اندلاع الثورة، وشارك في إدارة معارك في محافظة دمشق وريفها، كان أبرزها الهجوم العسكري على الغوطة الشرقية (بريف دمشق) عام 2018".

وأوضحت أن "الجهات المختصة تواصل إجراءات التحقيق مع الموقوف، تمهيدا لإحالة ملفه إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة عناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة الممتدة بين 2011 و2024.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون بقيادة أحمد الشرع من الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024).

