وفق بيان لوزارة الداخلية قال إن وحدات الوزارة قبضت على العميد عبد الغفار الحسين بعد رصد ومتابعة دقيقة لتحركاته..

سوريا.. القبض على عميد سابق بتهم فساد وانتهاكات بعهد النظام المخلوع وفق بيان لوزارة الداخلية قال إن وحدات الوزارة قبضت على العميد عبد الغفار الحسين بعد رصد ومتابعة دقيقة لتحركاته..

ليث الجنيدي / الأناضول

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأحد، القبض على أحد أبرز الوجوه العسكرية السابقة في عهد النظام المخلوع، العميد عبد الغفار الحسين، بتهمة الفساد والانتهاكات، وذلك عقب عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركاته.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "وحدات وزارة الداخلية نجحت في الإطاحة بأحد أبرز الوجوه العسكرية في جيش النظام البائد، العميد الركن عبد الغفار الحسين، وذلك بعد رصد ومتابعة دقيقة لتحركاته".

وأضافت: "تشير المعطيات الأولية إلى سجل حافل بالانتهاكات، بدءا من قيادته للفوج 66 وإشرافه على حاجز منكت الحطب، الذي تم عبره توقيف المئات من أبناء محافظة درعا، وصولا إلى تورطه في عمليات عسكرية موثقة في مواقع متعددة".

وتابعت: "كما تُظهر التحقيقات دوره الأمني من خلال إعداد تقارير وإفادات أدت إلى اعتقال وتغييب عدد من المواطنين".

ولفتت إلى أن "التحقيقات كشفت امتداد نفوذه لما بعد تقاعده عام 2015، حيث تورط في شبكات فساد واختلاس للمال العام، مستغلا علاقاته السابقة للتغلغل في عدد من المفاصل الخدمية والإدارية".

وأوضحت أنه "سيُحال إلى الجهات القضائية المختصة بعد استكمال التحقيقات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة عناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة الممتدة بين 2011 و2024.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون بقيادة أحمد الشرع من الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024).