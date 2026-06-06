سوريا.. القبض على ثالث مطلوب من النظام المخلوع السبت وفق بيان لوزارة الداخلية..

ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلنت وزارة الداخلية السورية، السبت، القبض على شعيب محمود إبراهيم، أحد قادة المجموعات التابعة للنظام المخلوع، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب والمشاركة في عمليات عسكرية ضد مناطق ثائرة، في ثالث عملية توقيف من نوعها خلال يوم واحد.

وقالت الوزارة، في بيان، إن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على إبراهيم، بعد رصد ومتابعة استخبارية قادت إلى تنفيذ كمين في منطقة مصياف بريف حماة (وسط) حيث ضُبطت أيضا أسلحة مخبأة.

وأضافت أن التحقيقات الأولية أظهرت مشاركة الموقوف في معارك ريفي حمص وحماة عام 2017، وتورطه في التمثيل بجثث قتلى.

وأشارت الوزارة، إلى أن إبراهيم أقر بحيازته كمية من الأسلحة وإخفائها لدى شخص آخر في منطقة مصياف.

وأكدت أن الأجهزة المختصة تواصل ملاحقة المتورط الآخر وضبط الأسلحة ومصادرتها (دون ذكر هويته).

وأوضحت الوزارة، أن الموقوف أُحيل إلى إدارة مكافحة الإرهاب، لاستكمال التحقيقات تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص.

ويُعد إبراهيم، ثالث مطلوب من النظام المخلوع تعلن السلطات السورية القبض عليه، السبت، بعد محمد حساني، وآخر لم تكشف هويته، وكلاهما متهم بارتكاب جرائم حرب والانخراط في أنشطة ميليشيات طائفية وإرهابية.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون بقيادة أحمد الشرع، من الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024).

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة عناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة الممتدة بين 2011 و2024.