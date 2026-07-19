سوريا.. الشرع يجري تعيينات في قيادة الأمن الوطني والاستخبارات

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، حزمة تعيينات في قيادة مكتب الأمن الوطني وجهاز الاستخبارات العامة.



وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الشرع قرر تكليف وزير الداخلية أنس خطاب بإدارة مكتب الأمن الوطني إلى جانب مهامه الحالية.

كما قرر تعيين حسين السلامة معاونا لمدير مكتب الأمن الوطني، وملهم الشنتوت معاونا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية.

وشملت القرارات أيضا تعيين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة.

ويشرف مكتب الأمن الوطني على الأجهزة الأمنية كافة، أما جهاز الاستخبارات العامة فمسؤول عن جمع المعلومات وتقديم التقييمات المتعلقة بالأمن القومي في الداخل والخارج ومكافحة التجسس والإرهاب.

وتأتي التعيينات في إطار جهود الإدارة السورية الجديدة لتعزيز الأمن الوطني وتحقيق الاستقرار وإزالة المعوقات أمام جهود التنمية وإعادة الإعمار.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من حكم عائلة الأسد.