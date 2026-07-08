سوريا: التحديات العابرة للحدود تتطلب شراكة فاعلة مع الأردن وفق بيان لوزير الداخلية السوري أنس خطاب عقب لقائه نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق

اسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

شدد وزير الداخلية السوري أنس خطاب، الأربعاء، على أن التحديات العابرة للحدود وفي مقدمتها تهريب المخدرات والجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب، تتطلب شراكة فاعلة وتنسيقا مستمرا بين دمشق وعمّان.

جاء ذلك وفق بيان لخطاب، عقب لقائه نظيره الأردني مازن الفراية، في العاصمة السورية دمشق.

ووصف خطاب، الزيارة بأنها "تعكس عمق العلاقات الأخوية بين بلدينا الشقيقين".

وأشار إلى أن "التحديات العابرة للحدود وفي مقدمتها تهريب المخدرات والجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب تتطلب شراكة فاعلة وتنسيقا مستمرا، وهو ما نعمل على ترسيخه بما يعزز أمن دولتينا والمنطقة".

خطاب، نوه بـ"الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية على كافة الأصعدة".



وأكد "الحرص على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك في مواجهة التحديات الأمنية".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن لقاء الجانبين، لافتة إلى أنه جرى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين.

ويأتي هذا الاجتماع عقب الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن، التي عقدت في أبريل/ نيسان 2026 في العاصمة عمان، وشهدت توقيع نحو 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون في أكثر من 21 قطاعًا، تشمل الطاقة والمياه والتعليم ومجالات متعددة في الحياة العامة.

بينما تم عقد الدورة الأولى للمجلس في مايو/ أيار 2025، بعَمان.