سوريا.. إسرائيل تتوغل بريف درعا وتنتشر بين منازل المدنيين في قرية جملة، وفق قناة "الإخبارية السورية"..

درعا / عبد السلام فايز / الأناضول



توغلت قوة إسرائيلية، الجمعة، في قرية "جملة" بريف محافظة درعا جنوبي سوريا، ونفذت انتشارا عسكريا بين منازل المدنيين.

وقالت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية جملة بريف درعا، ونفذت انتشارا بين الأحياء السكنية".

يأتي ذلك بعد يومين من إقامة قوات إسرائيلية، حاجزا حديديا مدعما بكتل إسمنتية داخل أراض زراعية في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، على بعد نحو 300 متر من السياج الفاصل مع الجولان المحتل، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وتتزامن هذه التطورات مع تواصل الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، التي تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة، وشملت عمليات دهم وتفتيش لمنازل مدنيين، وإقامة حواجز، واعتقالات طالت مدنيين بينهم رعاة وأطفال.

وعقب إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974، وسيطرتها على المنطقة السورية العازلة.

ورغم عدم صدور أي تهديد من الإدارة السورية الجديدة تجاه إسرائيل، تواصل الأخيرة شن غارات على الأراضي السورية، ما أسفر عن سقوط مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر.