الأمن الداخلي قال إن فرق الهندسة فككت العبوة بعد فرض طوق أمني حول الموقع دون تسجيل أضرار، وفق ما أوردته قناة الإخبارية السورية..

سوريا.. إحباط محاولة لتفجير حافلة بعبوة ناسفة في ريف دمشق الأمن الداخلي قال إن فرق الهندسة فككت العبوة بعد فرض طوق أمني حول الموقع دون تسجيل أضرار، وفق ما أوردته قناة الإخبارية السورية..

ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الجمعة، إحباط محاولة تفجير عبوة ناسفة زُرعت داخل حافلة في حي الورود بمحافظة ريف دمشق، وذلك بعد يوم من تفجير دام استهدف مقهى في العاصمة وأوقع 10 قتلى و21 مصابا.

ونقلت قناة "الإخبارية السورية" عن قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق قولها إن قواتها "أحبطت محاولة تفجير عبوة ناسفة زُرعت داخل حافلة في حي الورود، بعد تنفيذ إجراءات استباقية وفرض طوق أمني حول الموقع".

وأضافت أن فرق الهندسة تمكنت من تفكيك العبوة ونقلها إلى مكان آمن، دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية.

وحي الورود؛ يتبع إداريا محافظة ريف دمشق، ولكنه جغرافيا وعمرانيا امتداد للعاصمة دمشق.



ويأتي إحباط هذه المحاولة بعد أقل من 24 ساعة على تفجير عبوة ناسفة استهدفت مقهى بمحيط القصر العدلي في دمشق، وأسفر، وفق الحصيلة النهائية، عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين.

ومساء الخميس، أعلنت وزارة الداخلية السورية فتح تحقيق في تفجير مقهى القصر العدلي، وتعهدت بملاحقة منفذي الهجوم وتقديمهم إلى العدالة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن التفجير.

وتشير القراءات الأمنية إلى وجود جيوب وفلول تابعة للنظام المخلوع تحاول خلق حالة من الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار لعرقلة المرحلة الانتقالية.

فيما تؤكد السلطات السورية استمرارها في ملاحقة هذه الخلايا التخريبية، معلنة إحباط عدة مخططات والقبض على عدد من عناصر تلك الفلول بين الفينة والأخرى، لضمان السلم الأهلي وحماية المدنيين.

