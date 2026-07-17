سوريا.. إحباط تهريب 1.3 مليون حبة كبتاغون خلال عملية أمنية بحمص

إسطنبول/ الأناضول

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات السورية، الجمعة، محاولة تهريب مليون و300 ألف حبة كبتاغون إلى خارج البلاد، خلال عملية أمنية بمحافظة حمص (وسط).

وعبر قناتها على منصة "تلغرام"، قالت إدارة مكافحة المخدرات، إنها "أحبطت، من خلال عملية أمنية في محافظة حمص، محاولة تهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة إلى خارج البلاد، بعد رصد ومتابعة دقيقة".

وأضافت أن العملية "أسفرت عن إلقاء القبض على المسؤول عن الشحنة، المدعو (ر. و)، وضبط مليون و300 ألف حبة من مادة الكبتاغون المخدرة، كانت مخبأة داخل دلاء بلاستيكية للتمويه".

وأوضحت إدارة مكافحة المخدرات، أن "الشحنة صودرت بالكامل، فيما تستمر التحقيقات مع الموقوف لكشف شركائه وبقية المتورطين، تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، كثفت السلطات السورية حملاتها لمكافحة إنتاج المخدرات وتهريبها، بعد ازدهار تجارة الكبتاغون خلال عهد النظام السابق.

وقالت الحكومة البريطانية عام 2023 إن نحو 80 بالمئة من إمدادات الكبتاغون في العالم كانت تُنتج في سوريا، وإن النظام السابق كان منخرطا بشكل وثيق في تجارتها، التي شكلت موردا ماليا له ولشخصيات مقربة منه.