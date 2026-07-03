الجولة التي رافقه فيها رئيس هيئة الاستثمار السوري طلال الهلالي شملت مواقع اقتصادية وسياحية، وبحثت فرصا في قطاعات الغاز والأسمنت والعقارات والخدمات اللوجستية..

سوريا..وفد سعودي يستكشف فرص الاستثمار في اللاذقية الجولة التي رافقه فيها رئيس هيئة الاستثمار السوري طلال الهلالي شملت مواقع اقتصادية وسياحية، وبحثت فرصا في قطاعات الغاز والأسمنت والعقارات والخدمات اللوجستية..

ليث الجنيدي / الأناضول



أجرى وفد من المستثمرين السعوديين، الجمعة، جولة استطلاعية في محافظة اللاذقية شمال غربي سوريا، للاطلاع على المقومات الاقتصادية والسياحية والفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة الساحلية.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن رئيس هيئة الاستثمار السوري طلال الهلالي رافق الوفد خلال الجولة التي هدفت إلى استعراض الفرص الاستثمارية في اللاذقية.

وأضافت أن الجولة شملت عددا من المواقع الحيوية والسياحية، أبرزها وادي قنديل وبرج إسلام وصليب التركمان، إضافة إلى مرفأ اللاذقية ومدرسة جول جمال.

وأشارت إلى أن الوفد بحث فرص الاستثمار في قطاعات متعددة، تشمل الأسمنت والتطوير العقاري والحبوب والثروة الحيوانية والزيوت والخدمات اللوجستية وقطاع الغاز.

وتأتي الزيارة في ظل مساعي الحكومة السورية لاستقطاب الاستثمارات العربية وإعادة تنشيط الاقتصاد، عبر طرح مشاريع استثمارية في قطاعات الإنتاج والبنية التحتية والخدمات.

وتعد السعودية من أبرز الدول الداعمة للإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وشهدت العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الماضية زخما سياسيا واقتصاديا، تخللته لقاءات واتفاقات للتعاون في مجالات متعددة.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 - 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971 - 2000).

