سنتكوم تعلن أول مشاركة لسوريا ولبنان في حوار أمني بالبحرين

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الخميس، عقد حوار أمني إقليمي في البحرين، بمشاركة قادة عسكريين من الولايات المتحدة و11 دولة عربية، بينها سوريا ولبنان للمرة الأولى، لبحث تعزيز التعاون الدفاعي وضمان التدفق الحر للتجارة عبر مضيق هرمز.

وقالت القيادة، في بيان صدر الأربعاء، إن الحوار عُقد في 1 يوليو/تموز الجاري، باستضافة قوة دفاع البحرين، وجمع قادة دفاع إقليميين من 12 دولة.

وشارك في الحوار قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار من البحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان وعُمان وقطر والسعودية وسوريا والإمارات واليمن.

وناقش المجتمعون البيئة الأمنية الإقليمية الراهنة، وفرص تعزيز التعاون الدفاعي في المنطقة، مؤكدين التزامهم المشترك بضمان التدفق الحر لحركة التجارة عبر مضيق هرمز.

وأضافت "سنتكوم" أن هذا الحوار يُعد المرة الأولى التي يشارك فيها قادة عسكريون من سوريا ولبنان في مؤتمر دفاعي إقليمي تقوده الولايات المتحدة، وفق البيان.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة وشركاءها الإقليميين يديرون أكبر منظومات الدفاع الجوي والصاروخي النشطة والأكثر تطورا في الشرق الأوسط.

كما لفتت إلى إنشاء خلية تنسيق جديدة للدفاع الجوي في الشرق الأوسط خلال يناير/كانون الثاني الماضي، بهدف تبادل المعلومات والتحذيرات من التهديدات والاستجابة للحالات الطارئة.

ويأتي هذا الحوار في وقت تواصل فيه واشنطن وطهران مفاوضات بشأن اتفاق نهائي يشمل الملف النووي، عقب مذكرة تفاهم أُبرمت في يونيو/حزيران الماضي، وتضمنت وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.

وتطالب دول عربية وخليجية بأن يتضمن أي اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن الشواغل الأمنية العربية، والتأكيد على احترام سيادة الدول، في ظل ما وصفته بتصاعد التهديدات الإقليمية بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران أواخر فبراير/شباط الماضي.