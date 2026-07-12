السفير نوح يلماز قال: "انتظرت سوريا عقودا لاستعادة سيادة الشعب وقدمت مئات الآلاف من الأرواح وقضى مئات الآلاف أعمارهم في السجون. استحقت سوريا ذلك عن جدارة"

سفير تركيا لدى دمشق يهنئ الشعب السوري بافتتاح البرلمان السفير نوح يلماز قال: "انتظرت سوريا عقودا لاستعادة سيادة الشعب وقدمت مئات الآلاف من الأرواح وقضى مئات الآلاف أعمارهم في السجون. استحقت سوريا ذلك عن جدارة"

دمشق/ الأناضول

هنأ سفير تركيا لدى دمشق نوح يلماز، الشعب السوري بمناسبة افتتاح مجلس الشعب (البرلمان) وعقد جلسته الأولى.

جاء ذلك في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأحد.

وأضاف يلماز: "انتظرت سوريا عقودا لاستعادة سيادة الشعب، وقدمت مئات الآلاف من الأرواح، وقضى مئات الآلاف أعمارهم في السجون. استحقت سوريا ذلك عن جدارة".

وأردف: "شعارنا واضح: صوت الشعب هو صوت الحق. مبارك لكم".

وفي وقت سابق الأحد، انطلقت في العاصمة السورية دمشق أول جلسة لمجلس الشعب الجديد، وذلك بعد أسبوع من إرجاء موعدها.

وبدأت الجلسة بحضور الرئيس أحمد الشرع، وعدد من الوزراء والمسؤولين.