رئيس الإمارات يبحث مع وزير خارجية سوريا تطورات المنطقة اللقاء جرى في أبوظبي وتناول التعاون التنموي والاقتصادي بين البلدين وقضايا إقليمية محل اهتمام مشترك

ليث الجنيدي/ الأناضول

بحث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الإماراتي، الشيباني، في العاصمة أبوظبي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وقالت الوكالة، إن الشيباني، نقل إلى الرئيس الإماراتي تحيات الرئيس السوري أحمد الشرع، وتمنياته للإمارات بدوام التطور والازدهار.

من جانبه، حمّل الرئيس الإماراتي، الشيباني، تحياته إلى الشرع، وتمنياته لسوريا وشعبها بمزيد من التقدم والنماء.

وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين ومستوى تطور مسارات التعاون، ولا سيما في المجالات التنموية والاقتصادية، بما يخدم أولوياتهما التنموية ومصالحهما المشتركة، وفق الوكالة.

كما تناول اللقاء عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط.

ولم تذكر الوكالة، موعد وصول الشيباني إلى الإمارات أو مدة زيارته، كما لم يصدر عن الجانب السوري حتى الساعة 15:30 (ت.غ)، بيان رسمي بشأن الزيارة أو أهدافها.