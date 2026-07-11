خلال لقاء في قصر تشرين بين وزير الخارجية السوري أحمد الشيباني ووزير الدولة القطري محمد الخليفي..

دمشق.. الشيباني والخليفي يبحثان تعزيز التعاون بين سوريا وقطر خلال لقاء في قصر تشرين بين وزير الخارجية السوري أحمد الشيباني ووزير الدولة القطري محمد الخليفي..

اسطنبول / ليث الجنيدي / الأناضول



بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، السبت، مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الشيباني استقبل الخليفي والوفد المرافق له في قصر تشرين بالعاصمة دمشق.

وأضافت أن الجانبين بحثا "سبل التعاون في مختلف المجالات وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

وتأتي زيارة الخليفي إلى دمشق، التي لم يعلن عن مدتها، بعد أقل من أسبوع على لقاء الشيباني برئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في العاصمة الدوحة.



وتشهد العلاقات بين قطر وسوريا زخما متزايدا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، عبر تبادل الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين وبحث ملفات إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي ودعم المرحلة الانتقالية.