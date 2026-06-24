وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية..

دفعة ثانية.. سوريا تتسلم 128 سجينا من لبنان بموجب اتفاقية قضائية وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية..

دمشق/ ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلنت وزارة الخارجية السورية، الأربعاء، تسلّم الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية، وتضم 128 سجينا، وذلك في إطار اتفاقية قضائية موقعة بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن إدارة الإعلام والاتصال لدى الوزارة، قولها إنه "تم استلام الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية، والبالغ عددهم 128 سجينا".

وأشارت الإدارة إلى أن عملية التسليم جاءت "في إطار الجهود الدبلوماسية السورية المستمرة والتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة، وبالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية".

كما ذكرت أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين البلدين بتاريخ 6 فبراير/ شباط الماضي، والمتعلقة بتبادل المحكومين وتعزيز التعاون القضائي.

وأوضحت أن هذا الإجراء "يعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي ومعالجة الملفات ذات الطابع الإنساني والقانوني، بما يخدم المصالح المشتركة".

ولفتت إلى أن الإجراء يشكل استمرارا للتنسيق والمتابعة لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاقية وفق الأصول المعتمدة بين البلدين، بحسب ما أوردته "سانا".

وفي 17 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سوريا الدفعة الأولى من السجناء، وضمت 132 سجينا.

وفي فبراير الماضي، وقع لبنان وسوريا اتفاقا لنقل نحو 300 محكوم سوري إلى بلدهم في إطار جهود البلدين لحل قضية الموقوفين السوريين في لبنان التي تعود بشكل خاص لأعوام الثورة في سوريا وحتى إسقاط النظام البائد أواخر العام 2024.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أعلنت دمشق التوصل إلى اتفاق مع بيروت يقضي بتسليم السجناء السوريين غير المدانين بالقتل، وذلك خلال زيارة وفد ترأسه وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى لبنان، بحسب ما نشرته قناة الإخبارية السورية آنذاك.

وبحسب تقديرات رسمية، يبلغ عدد الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية نحو 2500، ما يشكل قرابة ثلث إجمالي عدد السجناء في لبنان.