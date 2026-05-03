تعاون سوري سعودي لتأسيس مركزين تقنيين بمعايير دولية

وقعت شركتا "سايفر" السعودية و"إم دي سي" السورية التقنيتان، عقدا لتأسيس مركز بيانات متكامل بمعايير دولية، إضافة إلى مركز متطور للعمليات السيبرانية.

وقالت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، الأحد، إن الشركتين وقعتا عقدا لتأسيس مركز بيانات متكامل، إلى جانب إنشاء مركز متطور للعمليات السيبرانية، دون تحديد جدول زمني، "سعيا لبناء بنية تحتية رقمية وطنية آمنة وموثوقة".

وأشارت القناة إلى أن التوقيع جرى ضمن فعاليات معرض "سيريا هايتك" لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي نظم في العاصمة السورية دمشق من الثلاثاء حتى الجمعة.

بدورها، نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن ثامر الظفيري، المدير التنفيذي لشركة سايفر السعودية، قوله: "يمثل هذا المشروع سيادة رقمية سورية، للحفاظ على البيانات وبناء الخبرات الوطنية، حيث نستهدف توفير ما لا يقل عن 100 وظيفة للكوادر السورية"، ما يشير إلى أن المركزين سيقامان في سوريا.

وبين الظفيري أن العقد الموقع مع الشركة السورية "سيضمن المطابقة مع المعايير الدولية، لتقديم خدمات الحماية السيبرانية".

والسعودية من أوائل الدول التي دعمت الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وعقدت معها شراكات سياسية واقتصادية، بهدف النهوض بالواقع المعيشي.

وبهدف دعم قطاعات الطيران والاتصالات والمياه وغيرها في سوريا، وقعت الرياض ودمشق، في فبراير/ شباط 5 اتفاقيات بمجالات مختلفة، بنحو 5.3 مليارات دولار.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 - 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971 - 2000).