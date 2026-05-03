تشكيل "مجلس الأعمال السوري المصري" لتعزيز التعاون الاقتصادي وفق قرار أصدره وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار بالتزامن مع زيارة رسمية يجريها رفقة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى القاهرة..

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، الأحد، قرارا بتشكيل "مجلس الأعمال السوري المصري"، وذلك في إطار خطة الوزارة الاستراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الوزير الشعار أصدر قرارا بتشكيل "مجلس الأعمال السوري المصري".

ويشمل القرار تعيين غسان كريم رئيسا للمجلس، وأحمد راغب آغا ومحمد باسل رضوان سماقية نائبين، فيما تم تعيين وائل خير النن مديرا تنفيذيا، وعمار أبو اللبن أمينا للسر، وأيمن الحفيري مسؤولا عن العلاقات العامة في المجلس.

ونص القرار على ضرورة التزام المجلس بالعمل وفق أحكام النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم، على أن يدخل المجلس حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدوره.

ويأتي الإعلان عن تشكيل المجلس بالتزامن مع زيارة رسمية يجريها الشعار رفقة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى القاهرة.

ويعد القرار استكمالا لسلسلة من الخطوات التي اتخذها الوزير الشعار في 26 مارس/ آذار الماضي، حيث أصدر في حينه ثلاثة قرارات لتشكيل مجالس أعمال مشتركة مع كل من إسبانيا والكويت وهولندا.

وتهدف هذه التحركات إلى تفعيل دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، وبناء جسور تجارية متينة تربط الاقتصاد السوري بالأسواق العربية والعالمية.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع وفدا لاتحاد الغرف التجارية المصرية، في العاصمة دمشق.

وقال حينها إن العلاقة السورية المصرية "ليست ترفا، وإنما واجب"، داعيا في الوقت ذاته أن تكون في مسارها الصحيح.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 - 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971 - 2000).