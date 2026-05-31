ترامب يؤكد أهمية استقرار سوريا والشرع يدعو لرفع ما تبقى من عقوبات خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السوري مع نظيره الأمريكي..

ليث الجنيدي/ الأناضول

دعا الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لرفع ما تبقى من عقوبات عن دمشق لتمكين الاقتصاد من استعادة نشاطه.

فيما أكد ترامب أهمية الحفاظ على استقرار سوريا، ودعم مسار التعافي وإعادة البناء فيها.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه الشرع مع ترامب، وفق بيان للرئاسة السورية.

وقالت الرئاسة السورية إنه جرى خلال الاتصال "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة".

كما تم خلال الاتصال بحث "سبل تعزيز التعاون المشترك بما يدعم استقرار سوريا ويسهم في دفع مسار التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة".

وشدد الشرع على "أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا في مرحلة إعادة البناء والتعافي".

وأشار إلى أن "رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين".

وبين أن ذلك "من شأنه تشجيع الاستثمارات وتهيئة البيئة المناسبة لعودة المشاريع الاقتصادية والتنموية إلى مختلف القطاعات الحيوية".

