وقال الجيش في بيان: "اليوم (الاثنين)، وصل إسرائيليان إلى منطقة جبل الشيخ واجتازا الحدود إلى داخل الأراضي السورية".

انتهاكات مستمرة.. إسرائيليان يتسللان إلى الأراضي السورية وقال الجيش في بيان: "اليوم (الاثنين)، وصل إسرائيليان إلى منطقة جبل الشيخ واجتازا الحدود إلى داخل الأراضي السورية".

القدس/ الأناضول

- الجيش الإسرائيلي قال إنهما تسللا إلى جبل الشيخ وأعادهما إلى داخل إسرائيل

- حوادث التسلل تكررت في الأشهر الأخيرة عبر مجموعة تدعو إلى إقامة مستوطنات في سوريا

تسلل إسرائيليان، الاثنين، إلى الأراضي السورية قبل أن يعيدهما الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش في بيان: "اليوم (الاثنين)، وصل إسرائيليان إلى منطقة جبل الشيخ واجتازا الحدود إلى داخل الأراضي السورية".

وأضاف أن "قوة من الجيش هرعت إلى المكان، وعثرت عليهما، وأعادتهما إلى داخل إسرائيل، واحتجزتهما للتحقيق".

وتابع الجيش أنه سيتم تحويلهما إلى الشرطة.

ودعا جهات إنفاذ القانون إلى استنفاد الإجراءات القانونية لمنع تكرار ظاهرة التسلل إلى الأراضي السورية، إذ تُعد "جريمة جنائية".

ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر عام 2024، إذ أعلنت انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

وتكررت في الأشهر الماضية حوادث تسلل إسرائيليين إلى الأراضي السورية، وهم ينتمون إلى حركة يمينية إسرائيلية تُدعى "رواد الباشان"، تدعو إلى إقامة مستوطنات إسرائيلية في سوريا.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تشكل تهديدا لتل أبيب، ينفذ الجيش الإسرائيلي، بوتيرة شبه يومية، توغلات برية في سوريا، عادة ما تتضمن إقامة حواجز وتفتيش مارة واعتقال سوريين.

والأحد، قال الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة متلفزة: "نعمل للوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة مجموعة من الدول".

وأردف: "إذا نجح الاتفاق الأمني مع إسرائيل، فسيمهد لسلام شامل دون التنازل عن أحقية سوريا في الجولان المحتل".

وإضافة إلى احتلالها أراضي سورية، تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في لبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطين المستقلة، المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.