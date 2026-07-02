خلال لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اللبنانية..

الشيباني: منفتحون على لقاء "حزب الله" إذا اقتضت المصلحة خلال لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اللبنانية..

ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الخميس، انفتاح بلاده على عقد لقاء مع "حزب الله" إذا اقتضت المصلحة ذلك، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا الملف لم يُطرح خلال مباحثاته في العاصمة اللبنانية بيروت.

وجاءت تصريحات الشيباني عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر إقامته في "عين التينة"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اللبنانية.

وقال الشيباني: "إذا اقتضت المصلحة لقاء حزب الله فنحن منفتحون"، نافيا في الوقت ذاته التطرق إلى هذا الملف خلال اجتماعه مع بري.

وشدد الوزير على أن التركيز انصبّ بالكامل على دفع آليات التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أكد في مقابلة متلفزة أجراها مع قناة "المشهد"، انفتاح دمشق على الحوار مع مختلف الأطراف اللبنانية، بما فيها "حزب الله".

وأعرب عن ترحيبه بالجلوس معه "إذا كان ذلك يصب في صالح لبنان ويؤمّن المصالح السورية".

ووجّه رسالة تطمين للشارع اللبناني قائلا: "نمتلك الشجاعة الكافية للإعلان عن أي مواجهة لو أردناها، لكننا لا ننوي إلا الخير والعيش السعيد لأهلنا في لبنان".

واختتم الشرع حديثه بالتأكيد على أن "دور دمشق سيكون إيجابيا بحتا، ويتحدد بالمصالح المشتركة للبلدين".

وكان الشيباني قد وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت في وقت سابق اليوم الخميس، في زيارة رسمية غير محددة المدة، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين.

وتأتي الزيارة في إطار رغبة متبادلة وتطلع واضح من البلدين نحو تدشين مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية في ظل العهد الجديد في سوريا.

ويسعى الجانبان من خلال هذه اللقاءات إلى تجاوز ترسبات الماضي، وبناء شراكة متوازنة تقوم على احترام السيادة والمصالح المشتركة، إلى جانب تطوير التنسيق الدبلوماسي ودفع التعاون الاقتصادي بما يخدم استقرار المنطقة.