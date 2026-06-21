في مقابلة أجراها الإعلامي اللبناني طوني خليفة عبر قناة المشهد مع الرئيس السوري أحمد الشرع

الشرع: لا ننوي إلا الخير لأهلنا بلبنان وجاهزون للجلوس مع الجميع في مقابلة أجراها الإعلامي اللبناني طوني خليفة عبر قناة المشهد مع الرئيس السوري أحمد الشرع

ليث الجنيدي/ الأناضول

شدد الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، على أن دمشق لا تنوي إلا كل خير للبنانيين، ومستعدة للحوار مع الجميع.

وأشار الرئيس الشرع، إلى عمق الروابط التي تجمع بلاده بالجارة لبنان.



جاء ذلك في مقابلة أجراها مع الشرع، الإعلامي اللبناني طوني خليفة، لصالح قناة "المشهد" من العاصمة السورية دمشق، تابعها مراسل الأناضول.

الشرع، فكك خلفيات التصريحات الأمريكية الأخيرة التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، بشأن إمكانية تكليف القيادة السورية بنزع سلاح "حزب الله".

وعن ذلك قال الشرع، إن "الرئيس ترامب أبدى انزعاجه مما يجري حاليا في لبنان، وكان يبحث في مضمون حديثه عن إيقاف الحرب (...)، لكن التصريح أخذ وكأنه غدا صباحا ستدخل القوات السورية إلى لبنان، وهذا خطأ".

ولفت إلى أن سوريا لا تنوي إلا كل خير للبنانيين، ومستعدة للحوار مع الجميع، بما في ذلك "حزب الله".

يتبع///