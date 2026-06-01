السويداء.. خارجون عن القانون يمنعون طلاب المدارس من حضور الامتحانات

ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلنت السلطات السورية، مساء الأحد، قيام مجموعات "خارجة عن القانون" بمنع طلاب المدارس في محافظة السويداء بجنوب البلاد من التوجه إلى محافظتي دمشق وريفها للجلوس للامتحانات.

ونقلت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية عن مصدر أمني لم تسمه، قوله: "المجموعات الخارجة عن القانون في مدينة السويداء تمنع الطلاب من الخروج من المدينة لتقديم الامتحانات" في دمشق وريفها.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم في 14 مايو/ أيار الجاري قراراً يقضي بنقل مراكز امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بجميع فروعها لدورة عام 2026 لأبناء محافظة السويداء إلى محافظتي دمشق وريفها.

وتستعد الوزارة لإطلاق الامتحانات الرسمية للشهادات العامة للعام الدراسي 2026 في الأسبوع الأول من يونيو/حزيران المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات شهادة التعليم الأساسي (التاسع) في الرابع من يونيو وتستمر حتى 24 منه، تليها امتحانات الشهادة الثانوية العامة (البكالوريا) بجميع فروعها في السادس من يونيو، على أن تنتهي تباعا بين 25 يونيو و2 يوليو/ تموز المقبل.

وتستمر محاولات أتباع حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل طائفة الدروز، بنشر الفوضى وشل الحياة العامة في السويداء.

وتشهد السويداء اتفاقا لوقف إطلاق النار منذ يوليو/ تموز 2025، عقب اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ودروز، خلفت مئات القتلى والجرحى.

لكن مجموعات تابعة للهجري، خرقته مرارا واستهدفت نقاطا عسكرية، بينما التزمت الحكومة بالاتفاق وسهلت عمليات إجلاء الراغبين، ودخول المساعدات الإنسانية.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تسعى الحكومة إلى فرض الأمن في سوريا، بينما تصر بعض المجموعات على بث الفوضى وحمل السلاح، وهو ما أكدت دمشق أنها لن تسمح به، وعزمها بسط سيطرتها على كامل الأراضي.