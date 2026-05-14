الرئيسان السوري والإماراتي يبحثان تعزيز التعاون ومستجدات المنطقة

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، ونظيره الإماراتي محمد بن زايد، الخميس، تعزيز التعاون الثنائي ومستجدات المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت الوكالة إن الشرع بحث مع الرئيس الإماراتي "سبل تعزيز مختلف مسارات التعاون بين البلدين، وخاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم أولويات التنمية في البلدين ومصالحهما المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما".

وأوضحت أنه جرى "تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها".

الاتصال بين الجانبين يأتي بعد أيام قليلة من استضافة دمشق فعاليات المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول بمشاركة واسعة من البلدين، لبحث فرص التعاون والشراكة في قطاعات حيوية.



كما يأتي وسط تداعيات الحرب التي بدأت عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وما تخللها من استهداف طهران ما قالت إنه مصالح أمريكية في بلدان عربية ألحق أضرارا بأعيان ومنشآت مدنية، وما رافق ذلك من ضغوط على أسواق الطاقة العالمية جراء الاضطرابات في مضيق هرمز.