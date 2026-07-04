في إطار زيارة غير معلنة المدة بدأها وزير الخارجية السوري إلى الدوحة، وفق بيان لوزارة القطرية..

الدوحة.. رئيس وزراء قطر يبحث مع الشيباني التعاون الثنائي وإعمار سوريا في إطار زيارة غير معلنة المدة بدأها وزير الخارجية السوري إلى الدوحة، وفق بيان لوزارة القطرية..

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، السبت، مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ودعم جهود إعادة الإعمار والبناء والاستقرار.



جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير القطري مع الشيباني، في إطار زيارة رسمية غير معلنة المدة، يجريها الأخير إلى الدوحة، وفق بيان للخارجية القطرية.

وبحث الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها والملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب آخر التطورات في سوريا.

وجدد المسؤول القطري التأكيد على موقف بلاده الداعم لـ"وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون".

كما أكد دعم قطر "لجهود إعادة الإعمار والبناء والاستقرار في سوريا".



وتشهد العلاقات بين قطر وسوريا زخما متصاعدا منذ التغيير السياسي الذي شهدته دمشق عقب الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، مع تبادل زيارات رسمية بين مسؤولي البلدين، وبحث ملفات إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي ودعم المرحلة الانتقالية.

