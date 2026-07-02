بعد سنوات من التوقف، وضمن خطة لإعادة تشغيل وتوسيع وجهات الناقل السوري إلى أوروبا..

الخطوط السورية تدشن أولى رحلاتها من أمستردام إلى دمشق بعد سنوات من التوقف، وضمن خطة لإعادة تشغيل وتوسيع وجهات الناقل السوري إلى أوروبا..

إسطنبول / ليث الجنيدي / الأناضول

أقلعت من مطار "أمستردام سخيبول" في هولندا، الخميس، أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية السورية إلى العاصمة دمشق، في خطوة تعلن استئناف خط الطيران المباشر بين البلدين بعد سنوات من التوقف.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بـ"إقلاع أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية السورية من مطار أمستردام سخيبول إلى دمشق".

وأضافت أن ذلك يأتي "ضمن خطة إعادة تشغيل وتوسيع وجهات الناقل الوطني السوري إلى أوروبا".

وتشهد الفترة الحالية استئنافا تدريجيا لحركة الطيران المباشر بين المطارات الأوروبية وسوريا، بعد توقف دام نحو 14 عاما.

وفي هذا الإطار، أطلقت الخطوط الجوية السورية رحلاتها المنتظمة بين دمشق وأمستردام، بالتزامن مع بدء شركة "دان إير" الرومانية تشغيل رحلاتها نحو مطار حلب الدولي.

كما تُجرى تحضيرات ألمانية لتسيير خط جوي مباشر بين برلين ودمشق مطلع أغسطس/ آب المقبل.

وفي يونيو/ حزيران الماضي أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري ارتفاع عدد الشركات التي استأنفت رحلاتها من وإلى البلاد إلى 12 شركة.

ويأتي هذا التحول بعد سنوات من التراجع الحاد في حركة العبور الجوي فوق سوريا، الذي بدأ تدريجيا منذ عام 2012 نتيجة الظروف الأمنية غير المستقرة، وما تبع ذلك من تصنيفات دولية اعتبرت الأجواء السورية "مناطق مخاطر".

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 دخلت فصائل سورية العاصمة دمشق، معلنة الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ الأسد (1971-2000).