الأولى منذ سقوط الأسد.. حسين يزور دمشق لتعزيز علاقات العراق وسوريا زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين جاءت تلبية لدعوة من نظيره السوري أسعد الشيباني..

ليث الجنيدي / الأناضول

وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الاثنين، العاصمة دمشق في أول زيارة إلى سوريا منذ الإطاحة بنظام الأسد، وذلك لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن حسين وصل دمشق في زيارة رسمية لـ"بحث تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك".

وأشارت إلى أن الزيارة (لم يُعلن عن مدتها) تأتي تلبية لدعوة موجهة من وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

ومن المقرر أن يجري حسين سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين السوريين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وسوريا.

كما سيتم بحث "تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين"، وفق البيان.

الوزارة تابعت أن المباحثات ستتناول أيضا "مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء التحديات المشتركة".

وكذلك ستتم "مناقشة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتطوير آليات التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم الاستقرار الإقليمي"، حسب البيان.

وفي 10 يونيو/ حزيران الجاري بعث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد فيها أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع مجالات التنسيق الأمني والاقتصادي.

وشهدت الفترة الأخيرة إعادة فتح عدد من المعابر البرية الرئيسية بين العراق وسوريا بشكل تدريجي، عقب متغيرات السياسية شهدتها سوريا وسقوط نظام الأسد، ما يمهّد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 دخلت فصائل الثورة السورية العاصمة دمشق، معلنة إسقاط نظام بشار الأسد (2000-2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ الأسد (1971-2000).