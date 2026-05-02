إعلام مصري وسوري: الشيباني يزور القاهرة الأحد لبحث التطورات المتسارعة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيجري مباحثات مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، وفقا لموقع "القاهرة 24" و"تلفزيون سوريا" دون تحديد مدة الزيارة..

عبد السلام فايز/ الأناضول

قالت وسائل إعلام مصرية وسورية، السبت، إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، يصل غدا الأحد، إلى القاهرة، لإجراء مباحثات مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، بشأن التطورات "المتسارعة" في المنطقة.

وقال موقع "القاهرة 24" الخاص: "يستقبل غدًا وزير الخارجية المصري، نظيره السوري، في زيارة إلى القاهرة لبحث العلاقات بين البلدين"، دون تحديد مدة الزيارة.

وسيتناول اللقاء، وفق الموقع، "العلاقات الثنائية، ومسارات تعزيزها، وما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة جراء الحرب المستمرة بين إيران وأمريكا".

بدوره، قال تلفزيون سوريا (خاص)، إن الشيباني، يزور القاهرة غدا، دون تفاصيل أخرى.

وتتزامن زيارة الشيباني، إلى مصر مع استمرار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران منذ 8 أبريل/ نيسان الماضي، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب حربا ضد طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وأعلنت واشنطن وطهران في 8 أبريل الماضي هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية، ولاحقا تم الإعلان عن تمديدها بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.