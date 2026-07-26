إسرائيل تتوغل بريف درعا وتقصف بالمدفعية ريف القنيطرة

إسطنبول/الأناضول

توغل الجيش الإسرائيلي، الأحد، في مناطق بريف درعا الغربي، فيما قصفت قواته بالمدفعية محيط أراضي قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، جنوبي سوريا.

وأفادت قناة الإخبارية السورية بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت فجر اليوم باتجاه قريتي معرية والعارضة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي".

وأوضحت أن القوة المؤلفة من ثلاث سيارات عسكرية وجرافة، دخلت إلى المنطقة ونصبت حاجزا داخل قرية العارضة.

وفي تطور آخر، ذكر التلفزيون السوري أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قذائف مدفعية في محيط أراضي قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي"، دون تفاصيل إضافية.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي بشأن هذا التوغل، الذي يأتي في سياق استمرار خروق تل أبيب لسيادة سوريا.



وتشهد مناطق جنوب سوريا، منذ أشهر، توغلات واعتداءات إسرائيلية متكررة، تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات، إلى جانب إقامة حواجز عسكرية.

وتصاعدت هذه التحركات عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وإعلان إسرائيل انهيار اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، وسيطرتها على المنطقة السورية العازلة.