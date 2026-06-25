قذيفة مجهولة المصدر تصيب سفينة شحن قبالة سواحل عُمان حسب بيان لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية المعنية برصد الحوادث البحرية

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت هيئة بريطانية معنية برصد الحوادث البحرية، الخميس، إصابة سفينة شحن بقذيفة مجهولة المصدر قبالة سواحل سلطنة عُمان، ما ألحق أضرارا بجسر قيادتها، دون وقوع إصابات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة 15:30 (ت.غ).

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان، إن مركزها تلقى بلاغا عن تعرض سفينة شحن لحادث أثناء إبحارها قبالة سواحل سلطنة عُمان.

وأضافت الهيئة، أن مقذوفا مجهول المصدر أصاب الجانب الأيمن من السفينة، ما تسبب في أضرار بجسر القيادة.

وأفاد ربان السفينة بعدم وقوع إصابات أو تسجيل أضرار بيئية جراء الحادث، وفق البيان.

وأشارت الهيئة، إلى أن السلطات المختصة (دون تحديدها) فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.

ونصحت السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى مركز عمليات التجارة البحرية البريطانية.

يتبع///