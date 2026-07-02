في لقاء بلندن جمع بين سلطان عُمان هيثم بن طارق ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

عُمان وبريطانيا تبحثان استئناف الملاحة الآمنة في الخليج في لقاء بلندن جمع بين سلطان عُمان هيثم بن طارق ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

إسطنبول/ الأناضول

بحث سلطان عُمان هيثم بن طارق، مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز التهدئة ومنع التصعيد، دعما للمفاوضات الجارية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى استئناف الملاحة "بأمن وسلام" عبر الممرات المائية في الخليج.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، أن اللقاء الذي جرى في مقر رئاسة الوزراء البريطانية بلندن، تناول تبادل وجهات النظر بشأن السبل الكفيلة بالتهدئة ومنع التصعيد، دعماً للمفاوضات الجارية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى استئناف الملاحة بأمن وسلام عبر الممرات المائية في الخليج.

وأضافت الوكالة، أن الجانبين بحثا، خلال الزيارة غير معلنة المدة، سبل التوصل إلى "اتفاق دائم بشأن القضايا العالقة، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني، بما يضمن استقرار المنطقة ويعزز سبل التعايش السلمي والتعاون بين دول الجوار".

كما تطرق اللقاء إلى العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين وسبل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية في البلدين.

من جانبها، ذكرت الحكومة البريطانية، في بيان، أن رئيس الوزراء أعرب عن امتنانه لجهود الوساطة العُمانية التي أسهمت في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحث الجانبان الجهود المبذولة لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتوفير الضمانات اللازمة لمرور السفن بأمان عبر المضيق.

ويأتي ذلك بينما تواصل واشنطن وطهران مفاوضات بشأن اتفاق نهائي يتناول الملف النووي، عقب مذكرة تفاهم أُبرمت في يونيو/ حزيران 2026، وتضمنت وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.

وتطالب دول عربية وخليجية بأن يتضمن أي اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن الشواغل الأمنية العربية والتأكيد على احترام سيادة الدول، بعدما شنت طهران هجمات غير مسبوقة على دول عربية عقب انطلاق الحرب الإسرائيلية الأمريكية عليها في 28 فبراير/ شباط 2026.