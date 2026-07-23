الخارجية أكدت أنها تنسق مع السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي لاستئناف المسار السياسي في اليمن

عُمان تدعو لتجنب التصعيد بالبحر الأحمر بعد استهداف سفينة سعودية الخارجية أكدت أنها تنسق مع السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي لاستئناف المسار السياسي في اليمن

إسطنبول/ الأناضول

دعت سلطنة عُمان، الخميس، إلى تجنب التصعيد في البحر الأحمر، عقب استهداف سفينة مملوكة للسعودية، وأكدت مواصلة جهودها مع الرياض والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي لاستئناف المسار السياسي في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية العُمانية في بيان، إن السلطنة تتابع "باهتمام بالغ" التطورات الأخيرة في البحر الأحمر، مؤكدة ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات من شأنها تأزيم الأوضاع وتعريض حرية الملاحة للخطر.

وأضافت أن مسقط تواصل التنسيق مع السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بهدف استئناف المسار السياسي وتنفيذ خارطة الطريق، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق الخميس، أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بأن سفينة تملكها الرياض تعرضت للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها، دون تسجيل إصابات.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت مساء الأربعاء، استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وقالت إن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق فيهما.

وقبل ذلك بيوم، أعلنت الجماعة فرض "حظر ملاحة بحرية" على السعودية، ردا على ما قالت إنه حصار تفرضه الرياض على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

ورغم مواجهات متقطعة يشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022، تهدئة في حرب بدأت قبل أكثر من 11 عاما بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، المسيطرة على محافظات ومدن، بينها صنعاء، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

وفي الأيام الأخيرة، تصاعد التوتر في اليمن، حيث تدعم السعودية الحكومة الشرعية عبر قيادتها تحالف دعم الشرعية، بينما تُتهم إيران بمساندة جماعة الحوثي.