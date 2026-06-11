سلطنة عمان.. حريق في ناقلة نفط قبالة سواحل ميناء صحار

إسطنبول/الأناضول

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الخميس، تعرض ناقلة نفط لحريق في غرفة المحركات قبالة سواحل ميناء صحار شمالي البلاد، في ثاني حادث منذ الأربعاء.

وقالت الهيئة في بيان إنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 21 ميلا بحريا شمال شرق ميناء صحار شمالي سلطنة عمان.

وأضافت الهيئة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي تأثير بيئي جراء الحريق، وأن السلطات تواصل التحقيق في الحادث.

وأشارت إلى أنه تم تنبيه ناقلة النفط بتوخي الحذر وإبلاغ الهيئة عن أي "نشاط مشبوه".

والأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الهندية، إنقاذ 21 بحارا هنديا بينما لا يزال 3 في عداد المفقودين، جراء تعرض سفينة لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان.

وأفادت شركة الأمن البحري البريطانية "فانغارد تك" بأنها تلقت معلومات مؤكدة تفيد بأن الناقلة "سيتيبيلو"، التي ترفع علم دولة بالاو، أرسلت نداء استغاثة عاجل يوضح تعرض غرفة محركاتها لإصابة مباشرة جراء استهدافها بصاروخ قبالة سواحل مدينة صحار العمانية.



ويأتي هذا وسط توترات أمنية مستمرة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، حيث سُجلت خلال الأسابيع الماضية عدة حوادث مشابهة شملت إصابة سفن بمقذوفات مجهولة أو هجمات بطائرات مسيرة، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنه مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

