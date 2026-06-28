في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق وكالة الأنباء العُمانية

سلطان عُمان يصل فرنسا في زيارة رسمية تستمر يومين في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق وكالة الأنباء العُمانية

إسطنبول/ الأناضول

وصل سلطان عُمان هيثم بن طارق، الأحد، إلى فرنسا في زيارة رسمية تستمر يومين، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية.

وأشارت الوكالة، إلى أن زيارة السلطان هيثم، إلى باريس تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأفادت بأن مراسم الاستقبال الرسمية ستقام، الاثنين، في قصر "الأنفاليد" بباريس.

وقالت الوكالة، إن الزيارة تأتي في إطار "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون والشراكة في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على الشعبين".

ولفتت إلى أن وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين سياسيين ودبلوماسيين واقتصاديين يرافق سلطان عُمان في زيارته إلى باريس.

ووفقا لوزارة الخارجية العُمانية، تشهد العلاقات بين مسقط وباريس تطورا متواصلا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل أكثر من 5 عقود.