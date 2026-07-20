على بعد 8 أميال بحرية شمال غرب مدينة كُمْزار، وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية..

حريق بسفينة وإجلاء طاقمها إثر استهدافها قبالة سواحل عُمان على بعد 8 أميال بحرية شمال غرب مدينة كُمْزار، وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية..

إسطنبول / الأناضول

أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية، الاثنين، تعرض سفينة لهجوم بـ "مقذوف مجهول" قبالة سواحل سلطنة عُمان، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وإجلاء طاقمها.

وقالت الهيئة في بيان أول، إن الحادثة وقعت على بعد 8 أميال بحرية شمال غرب منطقة كُمْزار العُمانية، مضيفة أن السلطات العسكرية أبلغت بأن السفينة مشتعلة.

وأوضحت في تحديث لاحق أنها أعادت تصنيف الحادث على أنه "هجوم"، بعد تأكيد ضابط السلامة البحرية إصابة السفينة بمقذوف مجهول المصدر.

وأضافت أنه تم إجلاء طاقم السفينة بسلام وانتشالهم بواسطة قارب قَطْر، فيما لا تزال السفينة تحترق وتطفو دون وجود من يتحكم بها.

وأكدت الهيئة عدم تسجيل أي تأثير بيئي جراء الحادث حتى الآن.

ودعت السفن العابرة في المنطقة إلى الحذر الشديد، وإبلاغها فورًا عن أي نشاط مشبوه.

ومنذ أكثر من أسبوع، تشن طهران هجمات على ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، بينها سلطنة عُمان، ردا على قصف أمريكي يومي تتعرض له إيران.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة مع طهران في 18 يونيو/ حزيران الماضي.

وجاء إعلان ترامب عقب استهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، بينما تطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق.

وتسبب التصعيد في اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج الشرق الأوسط.