الثانية في يومين.. إصابة ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان بحسب هيئة التجارة البحرية البريطانية

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية "UKMTO"، صباح الثلاثاء، إصابة ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عُمان، في حادث هو الثاني من نوعه في يومين.

وقالت الهيئة، في بيان، إنها تلقت بلاغات تفيد بأن ناقلة نفط، على بعد 8 أميال بحرية شمال شرقي مدينة ليما بسلطنة عُمان، أصيبت بجسم مجهول في مضيق هرمز.

ونقلت عن مسؤول السلامة على متن الناقلة قوله إن الطاقم غادر السفينة ويستقل حاليا قارب نجاة.

والاثنين، أعلنت الهيئة البريطانية تعرض سفينة لهجوم بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عُمان، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وإجلاء طاقمها.

وجاء الحادثان في وقت تتواصل فيه مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، يتمثل أحد محاورها الرئيسية في تنظيم الملاحة في مضيق هرمز، الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.

ومنذ أكثر من أسبوع، تشن طهران هجمات على ما تقول إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، ولا سيما الكويت والبحرين والأردن، ردا على القصف الأمريكي اليومي الذي تتعرض له إيران.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران في 18 يونيو/ حزيران الماضي.

وجاء إعلان ترامب عقب استهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الحيوي، بينما تطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق.

وتسبب التصعيد في اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج الشرق الأوسط.