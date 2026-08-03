إيران: محادثاتنا مع عُمان تركز على حركة الملاحة في هرمز متحدث الخارجية الإيرانية نفى وجود مفاوضات مع الولايات المتحدة

طهران/ الأناضول

قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده لا تجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، وإن المحادثات مع سلطنة عُمان تركز على ضمان المرور الآمن للسفن في مضيق هرمز.

وأشار بقائي في مؤتمر صحفي أسبوعي عقده في العاصمة طهران الاثنين، إلى أن المباحثات مع عُمان تهدف إلى تحديد مسار جديد ومؤقت يضمن عبور السفن بأمان في مضيق هرمز.

وأضاف: "طالما استمر الحصار البحري والهجمات الأمريكية، فلن يطرأ أي تغيير على الوضع الحالي في مضيق هرمز".

وأوضح أن باكستان هي الدولة التي تتولى حاليا دور الوساطة، فيما تقدم قطر دعما لجهود الوساطة.

وأكد أن "النهج العدائي" تجاه إيران لا يمكن ردعه إلا بالقوة، معتبرا أن الولايات المتحدة لا تهدد أمن إيران فحسب، بل أمن جميع دول المنطقة.

وتطرق بقائي إلى الهجوم الذي استهدف سفينة إيرانية في بحر قزوين، قائلا إن المسؤولين الأوكرانيين أكدوا أن الحادث لم يكن متعمدا، إلا أن تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جاءت في اتجاه مختلف.

وأضاف: "سننتظر لنرى ما إذا كانت أوكرانيا ستتخذ خطوات تؤكد ادعاءها بأن الحادث لم يكن متعمدا. وسنتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي أعلن زيلينسكي استهداف سفن كانت تنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران، إلى جانب سفينة حربية في بحر قزوين.

من جانبها، أدانت الخارجية الإيرانية الهجوم الذي قالت إن أوكرانيا شنته على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، وأسفر عن مقتل أحد البحارة.

وبين 8 و24 يوليو/ تموز الماضي شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران، وردت طهران بمهاجمة ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، لا سيما الأردن والبحرين والكويت.

وسبق ذلك توقيع واشنطن وطهران في 18 يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم، ودخولهما في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتعثر المفاوضات بسبب خلافات بشأن ضمان حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.