- سجل الحضور الجماهيري رقمًا قياسيًا عقب انتهاء مباراتي ألمانيا أمام الإكوادور، وكوت ديفوار أمام كوراساو خلال دور المجموعات

3.6 ملايين مشجع.. رقم تاريخي في مونديال 2026 - سجل الحضور الجماهيري رقمًا قياسيًا عقب انتهاء مباراتي ألمانيا أمام الإكوادور، وكوت ديفوار أمام كوراساو خلال دور المجموعات

نيويورك/ الأناضول​​​​​​​

- تم تحطيم الرقم القياسي السابق المسجل خلال بطولة كأس العالم 1994 التي استضافتها الولايات المتحدة وحضرها 3 ملايين و587 ألفًا و538 مشجعًا





سجل الحضور الجماهيري في ملاعب بطولة كأس العالم 2026 رقمًا قياسيًا، بعد أن بلغ عدد المشجعين 3.6 ملايين شخص خلال دور المجموعات، وذلك عقب انتهاء مباراتي ألمانيا أمام الإكوادور، وكوت ديفوار ضد كوراساو.



جاء ذلك بحسب ما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان، الجمعة، بشأن الحضور الجماهيري في البطولة، التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بشكل مشترك، وتُقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا.

وأعلن الاتحاد كسر المونديال الحالي للرقم القياسي السابق المسجل خلال بطولة كأس العالم 1994 التي استضافتها الولايات المتحدة وحضرها 3 ملايين و587 ألفًا و538 مشجعًا.

وذكر الاتحاد أن عدد الحضور الجماهيري في مونديال 2026 وصل إلى 3 ملايين و605 آلاف و357 مشجعًا.

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بنسبة امتلاء المدرجات بالمشجعين، قائلًا: "إنها البطولة الأكثر نجاحًا في التاريخ. الملاعب ممتلئة، والمدن مكتظة، والأجواء رائعة".

وانطلقت البطولة في 11 يونيو/ حزيران الجاري وتختتم في 19 يوليو/ تموز المقبل بإقامة المباراة النهائية.