جماهير أيك لارنكا القبرصي الرومي رددت، خلال الأحداث وأثناء المباراة، هتافات داعمة لفلسطين وأخرى منددة بإسرائيل..

مشجعون إسرائيليون يتعرضون للضرب قبيل مباراة بقبرص الرومية جماهير أيك لارنكا القبرصي الرومي رددت، خلال الأحداث وأثناء المباراة، هتافات داعمة لفلسطين وأخرى منددة بإسرائيل..

لفكوشا/ الأناضول

أفادت وسائل إعلام قبرصية رومية، الجمعة، بأن مشجعين إسرائيليين تعرضوا للضرب قبيل مباراة لكرة القدم بين فريقي أيك لارنكا وبيتار القدس ضمن دوري المؤتمر الأوروبي، فيما تم توقيف 7 أشخاص على خلفية الحادثة.

وهاجم مشجعون من الجانب القبرصي مجموعات من مشجعي فريق بيتار القدس قبيل المباراة التي أقيمت في مدينة لارنكا التابعة لإدارة جنوب قبرص الرومية، بحسب وسائل إعلام قبرصية رومية وإسرائيلية.

وأشارت التقارير إلى نقل اثنين من المشجعين الإسرائيليين الذين تعرضوا للضرب إلى المستشفى، فيما أوقفت الشرطة القبرصية الرومية 6 مواطنين قبرصيين ومواطنًا إسرائيليًا واحدا.

كما ذكرت أن سيارة زوجين من السياح الكوريين الجنوبيين أصبحت غير صالحة للاستخدام خلال الأحداث التي وقعت بالقرب من الملعب.

- جماهير أيك لارنكا تهتف دعما لفلسطين

وأفادت التقارير بأن جماهير أيك لارنكا رددت، خلال الأحداث وأثناء المباراة، هتافات داعمة لفلسطين وأخرى منددة بإسرائيل.

ووصف الإعلام الإسرائيلي هذه الهتافات بأنها "معادية لليهود".

كما ذكرت التقارير أن مسؤولين إسرائيليين تواصلوا مع إدارة جنوب قبرص الرومية على خلفية الحادثة والهتافات المناهضة لإسرائيل.