طاقم تحكيم سلوفيني بقيادة حكم الساحة سلافكو فينشيتس، وتعيين الأردني أدهم مخادمة حكما رابعا، لإدارة المباراة النهائية التي تجمع إسبانيا والأرجنتين يوم الأحد المقبل..

قدم.. صافرة سلوفينية لنهائي كأس العالم 2026 طاقم تحكيم سلوفيني بقيادة حكم الساحة سلافكو فينشيتس، وتعيين الأردني أدهم مخادمة حكما رابعا، لإدارة المباراة النهائية التي تجمع إسبانيا والأرجنتين يوم الأحد المقبل..

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجمعة، إدارة المباراة النهائية لكأس العالم 2026، التي تجمع إسبانيا والأرجنتين يوم الأحد المقبل، إلى طاقم تحكيم سلوفيني بقيادة حكم الساحة سلافكو فينشيتس.

ويساعد فينشيتس، البالغ من العمر 46 عاما، مواطناه توماز كلانكنيك وأندراز كوفاسيتش، وسيكون الأردني أدهم مخادمة الحكم الرابع، فيما سيتولى مواطنه محمد الكلاف مهمة المساعد الاحتياطي.

ويُعتبر فينشيتس أحد أكثر الحكام خبرة في أوروبا، بعد أن أصبح حكما دوليا معتمدا من "فيفا" عام 2010، إذ أدار مباريات في كأس العالم 2022 بقطر، قبل أن يتولى إدارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد.

وتُعد هذه المباراة أول نهائي بين بطلين قاريين، إذ إن المنتخب الإسباني بطل أوروبا 2024، بينما المنتخب الأرجنتيني بطل "كوبا أمريكا" في العام نفسه. وكان من المقرر أن يلتقيا في مباراة "فيناليسيما" بالدوحة في مارس/ آذار الماضي، لكنها أُلغيت بسبب الحرب في الخليج.

ولم يسبق لأي حكم سلوفيني، على مدار تاريخ المونديال، أن أدار نهائي كأس العالم خلال 22 نسخة ماضية، ليسجل فينشيتس سابقة هي الأولى من نوعها، ويؤكد ثقة لجنة الحكام الرئيسية في "فيفا" بكفاءته.

ونهائي المونديال هو رابع مواجهة يديرها فينشيتس في البطولة، بعد مباراتي البرازيل مع المغرب، والأردن مع الجزائر في دور المجموعات، ثم المكسيك مع الإكوادور في دور الـ32.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مقطع فيديو يظهر فيه فينشيتس وهو يُبلَّغ بأنه سيدير المباراة، فوضع رأسه بين يديه على الفور وبدأ بالبكاء في لحظة مؤثرة.

أما مباراة تحديد المركز الثالث بين فرنسا وإنجلترا، فسيديرها الفنزويلي خيسوس فالينسويلا، بمساعدة مواطنيه خورخي أوريغو وتوليو مورينو، على أن يكون المغربي جلال جيد حكما رابعا، ومواطنه زكريا برينسي مساعدا احتياطيا.