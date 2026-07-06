يويفا ينتقد فيفا بشدة: تعليق عقوبة "بالوغون" يهدد نزاهة المونديال

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "تجاوز الخط الأحمر" بقراره المثير للجدل تعليق إيقاف النجم الأمريكي فولارين بالوغون لمباراة واحدة لمدة عام.

وأصدر "يويفا"، الاثنين، بيانا أعرب فيه عن اندهاشه من القرار، قائلا: "إن قرار الأمس بتعليق تنفيذ الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة، لفترة تجريبية مدتها عام، بحق اللاعب فولارين بالوغون، قد تجاوز الخط الأحمر".

وأضاف: "تعتمد كرة القدم، شأنها شأن غيرها من الرياضات، على القواعد التي تشكل أساس المنافسة النزيهة والشفافة. وقد تكون بعض القواعد قابلة للتأويل، لكن ليس في هذه الحالة، فالإيقاف التلقائي لمباراة واحدة على الأقل بعد البطاقة الحمراء ليس خيارا تقديريا، ولا يتطلب قرارا من أي جهة مختصة".

وتابع: "إنه مبدأ راسخ في اللوائح، ولا يجوز استثناء أي بند منه، لا سيما في منتصف البطولة، حيث واجه العديد من اللاعبين الموقف نفسه وقضوا عقوبات الإيقاف المفروضة عليهم وفق اللوائح".

وحذر "يويفا" من تداعيات القرار، موضحا: "عندما لا يضمن القائمون على اللعبة ثبات القواعد، تصبح نزاهة المنافسة على المحك، وتتضرر مصداقية البطولة. كما أن هذا القرار يرسي سابقة خلال النسخة الحالية، إذ ستتطلب أي حالات مماثلة مستقبلا معاملة متساوية، وهو ما قد يضر بسير المنافسة".

واستطرد: "كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم، ليس فقط لجمالها، بل لأنها تحظى بثقة واسعة في تطبيق قوانين موحدة على الجميع. ولا توجد بطولة بمعزل عن غيرها، وعندما يتعلق الأمر بكأس العالم، فإن أي قرار فيها قد يترك آثارا إيجابية أو سلبية على اللعبة بأكملها".

واختتم البيان بالقول: "نعرب عن استغرابنا الشديد إزاء هذا القرار غير المسبوق، وغير المفهوم، وغير المبرر".

وكان من المقرر أن يغيب بالوغون، الذي سجل ثلاثة أهداف في كأس العالم، عن مواجهة بلجيكا في ثمن النهائي، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة إثر مراجعة تقنية الفيديو، بسبب دهسه قدم مدافع منتخب البوسنة والهرسك، خلال مباراة دور الـ32 التي فازت فيها الولايات المتحدة بنتيجة 2-0.

وبحسب لوائح "فيفا"، تؤدي البطاقة الحمراء المباشرة تلقائيا إلى إيقاف اللاعب مباراة واحدة، إلا أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي قررت، الأحد، تعليق تنفيذ العقوبة لمدة عام، في خطوة غير مسبوقة لم تقدم بشأنها أي مبررات محددة.

وانتقد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم القرار، مؤكدا أنه يتعارض بشكل مباشر مع لوائح مسابقات كأس العالم، فيما قال مدرب منتخب بلجيكا، رودي غارسيا، للصحفيين: "لم أكن أعلم أن الخامس من يوليو في كأس العالم أصبح الأول من أبريل، يوم كذبة أبريل".

وكانت بعض وسائل الإعلام قد زعمت أن القرار اتُخذ عقب اتصال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، طلب خلاله مراجعة عقوبة بالوغون، كما دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، علنا، إلى إلغاء البطاقة.

وعقب قرار "فيفا"، كتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "أشكر فيفا على فعل ما هو صحيح، وعلى تصحيح ظلم كبير!".