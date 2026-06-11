بمشاركة 7 منتخبات عربية، ومصر والسعودية في مجموعة واحدة، وقطر بالمجموعة الأصعب في البطولة

يد.. الكشف عن نتائج قرعة كأس العالم لكرة اليد 2027 في ألمانيا بمشاركة 7 منتخبات عربية، ومصر والسعودية في مجموعة واحدة، وقطر بالمجموعة الأصعب في البطولة

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أُجريت، الأربعاء، بمدينة ميونخ، قرعة النسخة الـ30 من كأس العالم لكرة اليد 2027، التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير/كانون الثاني المقبل، بمشاركة 32 منتخبا بينها 7 منتخبات عربية.

وأوقعت القرعة المنتخب القطري في المجموعة الخامسة القوية إلى جانب السويد والنرويج واليونان، بينما سيكون المنتخب المصري في مواجهة نظيره السعودي ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا إيطاليا والرأس الأخضر.

ويلعب المنتخب التونسي المباراة الافتتاحية للبطولة أمام ألمانيا البلد المضيف، ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا صربيا وأوروغواي، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات الأرجنتين وفرنسا والبرازيل والكويت.

وأنصفت القرعة منتخب الجزائر، الذي يلعب في المجموعة السادسة إلى جانب البرتغال وجزر فارو وبولندا، بينما جاء منتخب البحرين في المجموعة الثامنة مع آيسلندا وشمال مقدونيا واليابان.

وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد قد منح الاتحادين السعودي والتركي بطاقتي دعوة (وايلد كارد) للمشاركة في البطولة استنادا إلى عدة معايير، من بينها تاريخ اللعبة في الدولة وإنجازاتها ومستوى الاهتمام بها.

وتستضيف مدن ميونخ وشتوتغارت وكيل وهانوفر وماغديبورغ وكولونيا مباريات الدور التمهيدي والدور الرئيسي وكأس الرئيس، فيما تقام المباراة النهائية في 31 يناير بمدينة كولونيا.

**مجموعات كأس العالم لكرة اليد 2027:

المجموعة الأولى: ألمانيا، صربيا، تونس، أوروغواي.

المجموعة الثانية: مصر، إيطاليا، الرأس الأخضر، السعودية.

المجموعة الثالثة: كرواتيا، إسبانيا، تشيلي، تركيا.

المجموعة الرابعة: الأرجنتين، فرنسا، البرازيل، الكويت.

المجموعة الخامسة: السويد، النرويج، اليونان، قطر.

المجموعة السادسة: البرتغال، جزر فارو، بولندا، الجزائر.

المجموعة السابعة: الدنمارك، سلوفينيا، الولايات المتحدة، أنغولا.

المجموعة الثامنة: آيسلندا، شمال مقدونيا، البحرين، اليابان.