وكالة أنباء فارس شبه الرسمية قالت إن الولايات المتحدة لم تصدر بعد تأشيرات دخول لعدد من أعضاء الطاقم الفني والإداري للمنتخب الإيراني

وسائل إعلام: واشنطن لم تمنح بعد تأشيرات لبعض أعضاء منتخب إيران وكالة أنباء فارس شبه الرسمية قالت إن الولايات المتحدة لم تصدر بعد تأشيرات دخول لعدد من أعضاء الطاقم الفني والإداري للمنتخب الإيراني

طهران/ الأناضول

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن الولايات المتحدة لم تمنح حتى الساعة تأشيرات دخول لبعض أعضاء الجهازين الفني والإداري للمنتخب الإيراني لكرة القدم المشارك في بطولة كأس العالم 2026.

وقالت وكالة أنباء فارس (شبه الرسمية) الجمعة، إن الولايات المتحدة لم تصدر بعد تأشيرات دخول لعدد من أعضاء الطاقم الفني والإداري للمنتخب الإيراني.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، أنه بناء على توجيهات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تم تسليم جوازات سفر أفراد المنتخب الإيراني إلى السفارة الأمريكية في أنقرة، لاستكمال إجراءات التأشيرة.

وفي حديثه للتلفزيون الرسمي الإيراني، قال تاج: "أبلغنا الفيفا أننا سنتخذ قرارات أخرى إذا لم تُمنح التأشيرات لبعض أعضاء المنتخب الوطني".

وأشار إلى أنهم ينتظرون موقف الولايات المتحدة بشأن منح التأشيرات من عدمه.



وأضاف تاج: "لأننا بحاجة أولا إلى الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، ثم السفر إلى المكسيك".

جدير بالذكر أن المنتخب الإيراني لكرة القدم أقام معسكره الإعدادي لكأس العالم في مدينة أنطاليا التركية، كما خاض مبارياته الودية هناك.

ويتعين على الفريق الحصول على تأشيرات من المكسيك والولايات المتحدة وكندا، وهي الدول التي ستستضيف مباريات كأس العالم، حتى يتمكن من المشاركة في المباريات.

يشار أن السفير الإيراني لدى أنقرة محمد حسن حبيب الله زاده، أعلن في 3 يونيو/حزيران الجاري، أن المكسيك منحت تأشيرات للاعبي المنتخب الإيراني والجهازين الفني والإداري المشاركين في منافسات كأس العالم 2026.

وفي حين لا تزال إجراءات الحصول على التأشيرة الأمريكية جارية، لم يصدر بعد أي إعلان رسمي بشأن التأشيرة الكندية.

وتنطلق النسخة الثالثة والعشرون من نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في 11 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو/تموز المقبل.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام دولية، في وقت سابق، بأن المنتخب الإيراني لكرة القدم حصل بالفعل على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.