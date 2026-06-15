هدايا كروية بين وزيري خارجية بلجيكا ومصر قبيل مباراتهما بالمونديال بريفوت أهدى عبد العاطي الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم 2026، والأخير رد بإهدائه قميص المنتخب المصري..

القاهرة/ الأناضول

تبادل وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت ونظيره المصري بدر عبد العاطي، الاثنين، هدايا كروية قبيل مباراة منتخبي البلدين في مونديال 2026.

​​​​​​​والتقى الوزيران على هامش اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

وأفادت الخارجية المصرية، في بيان، بأن الوزيرين "التقتا صورة تذكارية على هامش الاجتماع، بمناسبة إقامة مباراة منتخبي مصر وبلجيكا مساء اليوم الاثنين في بطولة كأس العالم".

وأكدت الخارجية أن الصورة "بادرة تعكس عمق علاقات الصداقة والروح الرياضية، والتقارب والتواصل بين الشعوب".

وأهدى عبد العاطي نظيره البلجيكي قميص منتخب مصر، بينما قدم وزير خارجية البلد الأوروبي لنظيره المصري الكرة الرسمية لكأس العالم، وفق المصدر نفسه.

وتتجه الأنظار في الساعة الـ10 بتوقيت القاهرة، (20:00 ت.غ) مساء الاثنين، نحو ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، حيث مباراة مصر الأولى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

​​​​​​​ويلعب منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري وحتى 19 يوليو/ تموز المقبل بمشاركة 48 منتخبا.

وتنظم الدول الثلاث أول نسخة في تاريخ كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32، وبواقع 104 مباريات في 16 مدينة، ما يجعلها الأكبر من حيث عدد المنتخبات والمباريات والدول المستضيفة.