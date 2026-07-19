- النهائي يشهد أول عرض فني بين الشوطين وأول خواتم تذكارية للاعبي المنتخب الفائز

نهائي مونديال 2026.. سوابق تاريخية وأرقام قياسية مرتقبة (تقرير) - النهائي يشهد أول عرض فني بين الشوطين وأول خواتم تذكارية للاعبي المنتخب الفائز

نيويورك/ يونس قايماز/ الأناضول

- مواجهة تجمع بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية لأول مرة في تاريخ المونديال

- إسبانيا تبحث عن لقبها الثاني والأرجنتين تطارد النجمة الرابعة

- النهائي يجمع لأول مرة صاحبي المركزين الأول والثاني في التصنيف

يشهد نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين، الأحد، سلسلة من الأحداث والظواهر الأولى في تاريخ البطولة، إلى جانب سعي لاعبين ومدربين إلى تسجيل أرقام قياسية جديدة.

ويقام النهائي على ملعب "نيويورك نيوجيرسي" بالولايات المتحدة، الذي يتسع لنحو 80 ألف متفرج، ويجمع حامل لقب كأس أمم أوروبا مع بطل كأس أمريكا الجنوبية لأول مرة في تاريخ المونديال.

كما ستكون المباراة أول نهائي لكأس العالم، منذ اعتماد التصنيف الدولي عام 1992، يجمع المنتخبين صاحبي المركزين الأول والثاني.

وتحتل الأرجنتين صدارة آخر تصنيف رسمي صدر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في 11 يونيو/ حزيران الماضي، تليها إسبانيا في المركز الثاني.

** عرض فني

وللمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، يشهد النهائي عرضا فنيا بين شوطي المباراة، على غرار العروض المصاحبة لنهائي دوري كرة القدم الأمريكية "سوبر بول".

ويتولى المغني البريطاني كريس مارتن، قائد فرقة "كولدبلاي"، التنسيق الفني للعرض الذي يستمر 11 دقيقة.

ويشارك في العرض جاستن بيبر ومادونا وشاكيرا وبورنا بوي، وفرقة "بي تي إس"، وقائد الأوركسترا الفنزويلي غوستافو دوداميل، إلى جانب فنانين ومجموعات أخرى.

ويدعم العرض صندوق "فيفا ـ غلوبال سيتيزن للتعليم"، الذي يستهدف جمع 100 مليون دولار لتوسيع فرص حصول الأطفال حول العالم على التعليم وممارسة كرة القدم.

وأثارت مدة العرض جدلا بشأن فترة الاستراحة، وسط توقعات بأن تستغرق ترتيبات تجهيز المسرح وإزالته وقتا إضافيا.

وتنص قوانين المجلس الدولي لكرة القدم "إيفاب" على ألا تتجاوز الاستراحة بين الشوطين 15 دقيقة، مع إمكانية تعديل مدتها بإذن من حكم المباراة.

** خواتم تذكارية

وتشهد مراسم التتويج مستجدا آخر، إذ يحصل لاعبو المنتخب الفائز على خواتم خاصة بالبطولة، للمرة الأولى في تاريخ مسابقات "فيفا".

ومن المقرر أن يتسلم قائد المنتخب البطل ومدربه خاتمين رمزيين خلال مراسم التتويج، إلى جانب الكأس والميداليات.

ويُسلم لاحقا 30 خاتما شخصيا لأفراد المنتخب الفائز، تحمل تصميم كأس العالم من جانب، وتفاصيل خاصة بهوية المنتخب البطل من الجانب الآخر.

وتندرج الخواتم ضمن إصدار محدود يضم 2026 قطعة، بينها 30 مخصصة للمنتخب المتوج و1996 متاحة للجماهير.

** ثاني مواجهة مونديالية

وتعد المباراة المواجهة الثانية فقط بين إسبانيا والأرجنتين في نهائيات كأس العالم.

وكان اللقاء الأول بينهما في دور المجموعات لنسخة إنجلترا عام 1966، وانتهى بفوز الأرجنتين بهدفين مقابل هدف.

والتقى المنتخبان 14 مرة في جميع المسابقات والمباريات الودية، حقق كل منهما 6 انتصارات، مقابل تعادلين.

** إسبانيا تطارد لقبها الثاني

وتسعى إسبانيا إلى إحراز لقبها العالمي الثاني، بعد تتويجها الأول في مونديال جنوب إفريقيا عام 2010.

وفي حال فوزها، ستصبح سابع دولة تحرز كأس العالم أكثر من مرة.

كما ستصبح إسبانيا أول دولة تحمل في الوقت نفسه لقبي كأس العالم للرجال والسيدات، بعدما توج منتخبها النسائي باللقب في 2023.

في المقابل، تطمح الأرجنتين إلى إحراز لقبها الرابع، بعد تتويجها في نسخ 1978 و1986 و2022.

كما تسعى إلى أن تصبح أول منتخب يفوز بكأس العالم مرتين متتاليتين منذ تحقيق البرازيل هذا الإنجاز في نسختي 1958 و1962.

** دفاع إسباني استثنائي

وبلغت إسبانيا النهائي بعد تقديم أحد أقوى العروض الدفاعية في تاريخ كأس العالم.

وأصبحت أول منتخب يحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات خلال نسخة واحدة من البطولة، فيما استقبلت هدفا واحدا فقط خلال مبارياتها السبع.

وجاء الهدف الوحيد في مواجهة بلجيكا بالدور ربع النهائي، والتي انتهت بفوز إسبانيا بهدفين مقابل هدف.

كما لم تتأخر إسبانيا في النتيجة خلال أي من مبارياتها بالبطولة، وفق إحصاءات ما قبل النهائي.

** سلسلة اللاهزيمة

ويدخل المنتخب الإسباني المباراة دون خسارة في آخر 37 مواجهة، حقق خلالها 27 فوزا و10 تعادلات، معادلا الرقم القياسي المسجل باسم إيطاليا.

وعادل بذلك أطول سلسلة معروفة من المباريات الدولية دون هزيمة، والمسجلة باسم إيطاليا بين عامي 2018 و2021.

كما أصبح مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي أكثر مدرب يخوض مباريات في كأس العالم وكأس أوروبا دون خسارة.

وقاد دي لا فوينتي المنتخب الإسباني في 14 مباراة بالبطولتين، حقق خلالها 13 انتصارا وتعادلا واحدا.

** سكالوني يأمل بإنجاز تاريخي

ويقف مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني على أعتاب إنجاز تاريخي، إذ قد يصبح ثاني مدرب يحرز كأس العالم مرتين متتاليتين.

ولا يزال الإيطالي فيتوريو بوتسو المدرب الوحيد الذي حقق ذلك، بعدما قاد بلاده إلى لقبي نسختي 1934 و1938.

كما تسعى الأرجنتين إلى إحراز رابع لقب كبير على التوالي، بعد تتويجها بكوبا أمريكا عامي 2021 و2024، وكأس العالم عام 2022.

** ميسي أمام نهائي ثالث

وفي حال مشاركته، سيصبح قائد الأرجنتين ليونيل ميسي ثاني لاعب في التاريخ يخوض 3 مباريات نهائية بكأس العالم.

وسبق لميسي المشاركة في نهائيي 2014 و2022، بينما حقق البرازيلي كافو الإنجاز ذاته في نسخ 1994 و1998 و2002.

وإذا هز ميسي شباك إسبانيا، فسيصبح سادس لاعب يسجل في نهائيين مختلفين لكأس العالم.

وسبقه إلى ذلك البرازيليون فافا وبيليه، والألماني بول برايتنر، والفرنسيان زين الدين زيدان وكيليان مبابي.

وسجل ميسي 8 أهداف خلال مونديال 2026، رافعا رصيده التاريخي في كأس العالم إلى 21 هدفا و12 تمريرة حاسمة.

وفي صفوف الأرجنتين أيضا، يحمل أليكسيس ماك أليستر الرقم القياسي لأكثر لاعب يخوض مباريات في كأس العالم دون خسارة، برصيد 13 مباراة.