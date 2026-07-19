- يلتقي منتخبا إسبانيا والأرجنتين، في نهائي كأس العالم 2026 الأحد على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي

نهائي مونديال 2026.. ترامب يحضر واستنفار أمني وأسعار نارية - يلتقي منتخبا إسبانيا والأرجنتين، في نهائي كأس العالم 2026 الأحد على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي

نيوجيرسي/ الأناضول

- بسبب حضور الرئيس الأمريكي تم رفع مستوى البروتوكولات الأمنية الإضافية إلى أعلى درجاتها

- تتراوح أسعار تذاكر حضور المباراة بين 7 آلاف و55 ألف دولار

- المشجع إدغار القادم من هندوراس: أعتقد أنه كان بإمكانهم تقديم أسعار أفضل للجميع

- المشجع نواه تيمبرز، الذي قدم مع عائلته من هولندا: ستكون هذه مواجهة بين المعجزة الكروية لامين يامال والأسطورة ليونيل ميسي

يلتقي منتخبا إسبانيا والأرجنتين، في نهائي كأس العالم 2026، اليوم الأحد، على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، في مواجهة لحسم اللقب، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واتُّخذت إجراءات أمنية استثنائية قبل أيام من المباراة في ملعب ميتلايف الذي يتسع لـ82 ألفًا و500 متفرج، والذي أُطلق عليه أيضا خلال البطولة اسم "ملعب نيويورك – نيوجيرسي".

وبسبب حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمباراة من المدرجات اليوم، تم رفع مستوى البروتوكولات الأمنية الإضافية إلى أعلى درجاتها.

وفي الملعب الذي سيستضيف عشرات الآلاف من عشاق كرة القدم القادمين من مختلف أنحاء العالم، سيتولى جهاز الخدمة السرية الأمريكي والقوات الأمنية الفيدرالية والمحلية وقوات الولاية تنفيذ عمليات تفتيش مشددة عند المداخل، فيما سينتشر آلاف العناصر الأمنية في محيط الملعب.

- أسعار التذاكر تثقل كاهل الجماهير

وسيكون وصول عشرات الآلاف من المشجعين الراغبين في حضور المباراة إلى الملعب أول تحدٍّ يواجههم اليوم؛ وبما أن الوصول إلى الملعب يتم في الغالب عبر وسائل النقل العام، فسيتم تسيير رحلات إضافية من محطات القطارات والحافلات في نيويورك ونيوجيرسي.

ومن المتوقع أن يدفع المشجعون ما بين 100 و150 دولارًا مقابل استخدام وسائل النقل العام، في حين حذرت السلطات من ضرورة الاستعداد لفترات انتظار طويلة في الذهاب والعودة بسبب الازدحام المتوقع.

كما تشهد أسعار تذاكر المباراة النهائية المعروضة على مواقع الإنترنت مستويات مرتفعة للغاية؛ إذ تتراوح الأسعار بين 7 آلاف و55 ألف دولار بحسب موقع المقعد ومدى وضوح الرؤية.

وإضافة إلى ذلك، فإن احتمال هطول أمطار صيفية مفاجئة بسبب استمرار الأجواء الحارة يُعد من المفاجآت المحتملة التي قد ترافق مباراة اليوم.

"كان بإمكانهم تقديم أسعار أفضل للجميع"

وقال مشجع كرة قدم من هندوراس يُدعى إدغار، في حديثه للأناضول، إنه حضر لمشاهدة المباراة برفقة ابنه، مضيفًا: "نحن متحمسون جدًا. بالنسبة لنا، هذا أشبه بأحد الأمور التي ينبغي القيام بها مرة واحدة في العمر، ولذلك نحن سعداء بوجودنا هنا".

وأوضح إدغار أنه لا يشعر بالقلق بشأن الأحوال الجوية، لكنه علّق على تكاليف النقل والتذاكر قائلاً: "أعتقد أنه كان بإمكانهم تقديم أسعار أفضل للجميع".

أما ابنه كيريان، فأشار إلى أنه يشجع إسبانيا بينما يشجع والده الأرجنتين، وقال: "هذه أول مرة أزور فيها ملعباً لكأس العالم، وخاصة أنني أحضر للمرة الأولى مباراة نهائية. أنا متحمس جداً لمشاهدة المباراة".

ومن جهته، قال نواه تيمبرز، الذي قدم مع عائلته من هولندا إلى بوسطن قبل أسبوع من أجل كأس العالم: "ستكون هذه مواجهة بين المعجزة الكروية لامين يامال والأسطورة ليونيل ميسي. لذلك أنا متحمس جدًا وأتساءل عما سيحدث".

أما شقيقه سيم تيمبرز، فعلق على صعوبات العثور على التذاكر ووسائل النقل بالقول: "العثور على التذاكر وأمور مشابهة يكون دائماً صعباً، ولا يمكن أن يكون كل شيء مثالياً. لذلك من الطبيعي تقبّل مثل هذه الأمور ومحاولة الاستمتاع".

بدوره، قال الأب يوس تيمبرز (50 عامًا) إن على الجماهير التحلي بالصبر في مواجهة التحديات المرتبطة بالمباراة النهائية، مضيفًا: "الولايات المتحدة تجربة رائعة. الملاعب مذهلة، وأعتقد أن المباريات كانت جيدة للغاية أيضًا".