المنتخب التركي خسر امام باراغاوي بهدف دون رد، ليصيح ثاني المودعين للبطولة، في واحدة من كبرى المفاجآت، بعد منتخب هايتي

مونديال 2026.. وداع مبكر لتركيا بعد خسارتها أمام باراغواي المنتخب التركي خسر امام باراغاوي بهدف دون رد، ليصيح ثاني المودعين للبطولة، في واحدة من كبرى المفاجآت، بعد منتخب هايتي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

ودع منتخب تركيا رسميا منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، بتلقيه خسارته الثانية تواليا بالمجموعة الرابعة أمام باراغواي بهدف دون رد، السبت، على ملعب "سان فرانسيسكو بي إيريا"، في الجولة الثانية للبطولة.

وجرت المباراة بين الفريقين على ملعب "سان فرانسيسكو بي إيريا" بالولايات المتحدة التي تستضيف البطولة إلى جانب المكسيك وكندا في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري حتى 19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.

وبهذه النتيجة، ظل رصيد منتخب النجمة والهلال دون نقاط ليتذيل جدول الترتيب ولا يمكنه التأهل ضمن أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، بسبب المواجهات المباشرة، إذ خسر أمام أستراليا (0-2) في الجولة الأولى، ثم باراغواي.

وأصبح المنتخب التركي ثاني المودعين للبطولة، في واحدة من كبرى المفاجآت، بعد منتخب هايتي، الذي خسر بثلاثية أمام البرازيل بالمجموعة الثالثة التي تضم أيضا المغرب واسكتلندا.

في المقابل، رفع منتخب باراغواي رصيده إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف أستراليا الوصيف، وستحسم مواجهتهما معا الجمعة المقبلة المتأهل الثاني لدور الـ32 مع الولايات المتحدة، التي ضمنت صدارة الترتيب.

افتتح ماتياس غالارزا التسجيل مبكرا بهدف مباغت لباراغواي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد 63 ثانية فقط من البداية، ليصبح أسرع هدف في البطولة متفوقا على هدف إسماعيل صيباري في انتصار المغرب على اسكتلندا، والذي جاء بعد 70 ثانية.

وكثف المنتخب التركي محاولاته لتعديل النتيجة، وكان ميرت مولدور قريبا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 35، لكن رأسيته من عرضية هاكان تشالهانوغلو ارتطمت أولا بالعارضة ثم بالقائم.

وتلقى المنتخب التركي دفعة معنوية قبل نهاية الشوط الأول، بعدما تلقى ميغيل ألميرون، لاعب باراغواي، بطاقة حمراء مباشرة في الوقت بدل الضائع بعد مراجعة تقنية الفيديو عقب تغطيته فمه أثناء حديثه مع ميرت مولدور.

وفي الشوط الثاني، سيطر المنتخب التركي على مجريات اللعب بفضل تفوقه العددي، لكنه أخفق عن هز شباك الحارس أورلاندو غيل الذي تصدى لمحاولتين بعيدتين من ميريح ديميرال ورأسية ضعيفة من دينيز غول.

وشهدت الدقائق الاخيرة ضغطا هائلا من المنتخب التركي أمام المرمى الباراغواياني لتتوالى الفرص المهدرة أبرزها تسديدة جان أوزون في الدقيقة 89 التي تصدى لها غيل، وأتبعها ميريح ديميرال برأسية مرت بجوار القائم.