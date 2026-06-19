مونديال 2026.. والد ليونيل ميسي يتعافى من "مشكلة صحية"

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلنت عائلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الخميس، أن والده خورخي يتعافى من "مشكلة صحية" لم يكشف عن طبيعتها، مطالبة باحترام الخصوصية في ظل ما وصفته بانتشار العديد من التقارير الإعلامية المرتبطة.

وقالت عائلة ليونيل ميسي في بيان الخميس، إن خورخي ميسي يعاني حاليا من "مشكلة صحية" قائلة: "في الوقت الحالي، يخضع لإشراف طبي، ويتعافى ويتحسن بشكل إيجابي في ظل الحالة التي يمر بها".

وتابع البيان: "في ضوء التكهنات التي انتشرت في الساعات الأخيرة، تود العائلة أن تعرب عن استيائها الشديد من قلة الحساسية والاحترام والتكتم التي تعامل بها بعض الناس مع ما هو شأن عائلي خاص بحت".

وأضاف: "تود العائلة أيضا أن توضح أن أقرباء خورخي فقط هم من يملكون معلومات حقيقية ودقيقة بشأن حالته. لذا، لا ينبغي اعتبار أي رواية أو بيان أو معلومة لا تأتي مباشرة من العائلة وقنواتها الرسمية صحيحة أو موثوقة".



وانهمرت دموع ميسي بعد تسجيله هدفه الأول في فوز الأرجنتين 3-0 على الجزائر في مباراتهما الافتتاحية في كأس العالم في وقت سابق من هذا الأسبوع.



وأجاب ميسي بعد المباراة على سؤال حول سبب بكائه بالقول: "كان الأمر لا علاقة له بكرة القدم على الإطلاق".



ويعمل خورخي ميسي كوكيل أعمال لابنه، وهو أحد مصادر الدعم الرئيسية له، وقد رافقه طوال مسيرته في برشلونة وباريس سان جيرمان والآن إنتر ميامي، وكذلك خلال مسيرته الدولية مع الأرجنتين.

