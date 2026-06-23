سيُسمح للمنتخب الإيراني السفر إلى سياتل قبل يومين من مباراته أمام مصر..

مونديال 2026.. واشنطن تخفف قيود سفر منتخب إيران قبل مباراة مصر سيُسمح للمنتخب الإيراني السفر إلى سياتل قبل يومين من مباراته أمام مصر..

نيويورك/الأناضول

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنها سترفع القيود التي كانت تحول دون سفر المنتخب الإيراني لكرة القدم إلى الولايات المتحدة في وقت مبكر قبل مباراته المقبلة مع مصر ضمن كأس العالم 2026.

وأوضحت الوزارة في بيان أن القيود المفروضة على سفر المنتخب الإيراني ستُخفف قبل مباراته الأخيرة في دور المجموعات من بطولة كأس العالم، المقررة في 26 يونيو/حزيران الجاري بمدينة سياتل الأمريكية.

وجاء في البيان أن المنتخب الإيراني سيُسمح له بالسفر إلى سياتل قبل يومين من مباراته أمام مصر المقررة يوم الجمعة، ما يعني أن الفريق سيقضي يوما إضافيا في الولايات المتحدة مقارنةً بمباراتيه السابقتين.

وفي المقابل، أشارت الوزارة إلى أن الفريق سيظل ملزما بالعودة إلى معسكره الرئيسي في مدينة تيخوانا المكسيكية عقب انتهاء المباراة.

ويأتي هذا التغيير بعد إعلان الاتحاد الإيراني لكرة القدم عزمه تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن طريقة التعامل مع المنتخب خلال البطولة.

وكان رئيس فريق عمل البيت الأبيض المعني ببطولة كأس العالم، أندرو جولياني، قد صرّح في الأيام الماضية بأن المناقشات بشأن تعديل هذه السياسة لا تزال جارية.

وكانت الولايات المتحدة قد رفضت في البداية السماح للمنتخب الإيراني بإقامة معسكره التدريبي في ولاية أريزونا، في ظل استمرار الغموض المحيط بمحادثات السلام بين واشنطن وطهران، ما دفع المنتخب في أواخر مايو/أيار إلى نقل معسكره إلى منطقة تيخوانا المكسيكية الواقعة على الحدود مع الولايات المتحدة.