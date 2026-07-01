مونديال 2026.. هينكابي ثاني لاعب يُطرد بسبب تغطية فمه

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أصبح لاعب منتخب الإكوادور بييرو هينكابي، الأربعاء، ثاني لاعب يُطرد في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بسبب تغطية فمه أثناء الحديث مع أحد المنافسين، وذلك خلال مباراة منتخب بلاده أمام المكسيك في دور الـ32.

وأخفى مدافع أرسنال، البالغ من العمر 24 عاماً، فمه أثناء حديثه مع لاعب المنتخب المكسيكي سانتياغو خيمينيز في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، في مباراة انتهت بخسارة الإكوادور 0-2 ووداعها البطولة.

ولم يشاهد الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش الواقعة في البداية، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد (VAR) ويوصيه بمراجعة اللقطة على الشاشة الجانبية، ليُشهر البطاقة الحمراء في وجه اللاعب.

وانضم هينكابي إلى جناح باراغواي ميغيل ألميرون في تطبيق قاعدة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجديدة، إذ طُرد ألميرون أمام تركيا في دور المجموعات، إثر تغطية فمه خلال مشادة مع ميرت مولدور، رغم فوز فريقه 1-0 في تلك المباراة.

وفي الأسبوع الماضي، أثارت الحالة جدلاً بعدما لم يُطرد لاعب خط وسط إنجلترا جود بيلينغهام رغم تغطية فمه أثناء حديثه مع لاعب غانا جوردان أيو خلال مباراة انتهت بالتعادل السلبي.

وقبل البطولة، أوضح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الإيطالي بييرلويجي كولينا أن اللاعبين يُسمح لهم بتغطية أفواههم إذا كانوا يشاركون في “محادثات ودية”، مشيراً إلى أن القاعدة الجديدة تهدف إلى ضبط حالات المشاحنات والمخالفات اللفظية.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) قد أقر هذه القاعدة خلال اجتماع عُقد في مدينة فانكوفر الكندية في أبريل/نيسان الماضي.

وأيد رئيس “فيفا” جياني إنفانتينو تطبيق هذه العقوبة، قائلاً إن على الحكام الافتراض بأن اللاعبين قد يقولون ما لا ينبغي قوله في مثل هذه الحالات.

وأثارت مسألة تغطية اللاعبين لأفواههم جدلاً سابقاً في فبراير/شباط الماضي، عندما رفع جناح بنفيكا الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني قميصه أثناء حديثه مع البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا.

واتُهم اللاعب الأرجنتيني بالإساءة العنصرية، وهو ما نفاه، قبل أن يُوقَف مؤقتاً مباراة واحدة، ثم أُدين لاحقاً بعد تحقيق أجراه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ليُوقَف ست مباريات، منها ثلاث مع وقف التنفيذ.