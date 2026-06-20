مونديال 2026.. هولندا تكتسح السويد بخماسية

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

سجل بريان بروبي وكودي غاكبو هدفين لكل منهما ليقودا منتخب هولندا للفوز على نظيره السويدي 5-1، السبت، على ملعب "هيوستن ستاديوم"، في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026.

بهذه النتيجة، حصد منتخب "الطواحين" 3 نقاط ثمينة ليتصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة مؤقتا برصيد 4 نقاط، بعد أن سبق وتعادل في الجولة الافتتاحية أمام اليابان 2-2، ليضع قدما في دور الـ32.

في المقابل، تجمد رصيد المنتخب السويدي عند 3 نقاط من الفوز في الجولة الأولى على تونس بنتيجة 5-1، ليتراجع للمركز الثاني مؤقتا، انتظار للقاء الآخر الذي يجمع المنتخبين التونسي والياباني الأحد.

بداية اللقاء جاءت مثالية للمنتخب البرتقالي الذي تمكن من افتتاح التسجيل مبكرا في الدقيقة الخامسة عبر بريان بروبي، مستغلا تمريرة عرضية نموذجية من كودي غاكبو، ليحولها في الشباك من مسافة قريبة.

وعاد اللاعب نفسه لهز الشباك مجددا بإضافة الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه في الدقيقة 17 بسيناريو مشابه للهدف الأول، عندما مرر دينزل دومفريس كرة عرضية زاحفة أمام المرمى، لينزلق على الأرض ويضعها في الشباك.

وأصبح بروبي (24 عاما) أسرع لاعب يسجل ثنائية في كأس العالم منذ الألماني لوكاس بودولسكي، الذي أحرز هدفين أمام السويد أيضا، خلال أول 12 دقيقة من مواجهتهما في مونديال 2006 بألمانيا، يوم 24 يونيو/حزيران.

وفي الشوط الثاني، واصل الهولنديون تفوقهم الهجومي وتمكن كودي غاكبو من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 47، عندما أرسل دينزيل دومفريس كرة أرضية عرضية داخل منطقة الجزاء، ليقابلها غاكبو ويسجلها بسهولة.

وترجم غاكبو تألقه في المباراة بهدف شخصي ثان في الدقيقة 54، مانحا المنتخب الهولندي الهدف الرابع في اللقاء بتسديدة قوية بيمناه من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يقلص البديل أنتوني إيلانغا الفارق للسويد في الدقيقة 59 من هجمة مرتدة سريعة.

واختتم البديل كريسينسيو سامرفيل خماسية هولندا في الدقيقة 89 بعد أن تسلم تمريرة من زميله ممفيس ديباي في عمق ملعب السويد، ثم انطلق بالكرة إلى الأمام وتوغل بشكل مميز قبل أن يسدد بقوة في الشباك من خارج منطقة الجزاء.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري حتى 19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.